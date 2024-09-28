Языковеды объяснили, какие есть украинские соответствия слову душніла

Женщина томится во время разговора. Иллюстративное фото: freepik

В молодежной среде термины часто изменяют значение или приобретают новые формы. Одним из таких слов, которое завоевало популярность, является "душніла".

Об этом сообщило издание OBOZ.UA.

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Украинские аналоги слова "душніла"

Этот термин употребляется для характеристики личности, которая слишком придирчива, постоянно к чему-то придирается и обычно выявляет недовольство всем окружающим. Происхождение "душніла" можно связать с глаголом "душить", и в этом контексте оно создает впечатление, будто это лицо подавляет окружающих своими скучными или даже оскорбительными комментариями. Следует заметить, что данное слово несет преимущественно негативную окраску, однако не является нецензурным.

Поскольку термин "душніла" может вызвать ассоциации с русизмом, его можно заменить альтернативными украинскими вариантами. Среди них можно выделить такие слова, как:

нудій;

нудило;

придирок;

нудьгар;

скиглій;

нудик;

нудяр;

зануда;

пріснище;

млосній;

кисляй.

Ранее мы сообщали, что слово "творог" не является частью украинского языка. Это русизм и относится к суржиковым словам, а в украинском языке есть собственные соответствия.

Также языковеды рассказывали, как в повседневном общении избежать употребления слов "підодіяльник" та "одіяло".