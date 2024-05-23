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На гірських цапів чекає небезпека — допоможіть вчасно помітити хижака на фото

23 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: попередьте гірських цапів, знайдіть хижака на фото
На цьому зображенні ховається хижак. Фото: Caters News Agency
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На гірському схилі розмістилися троє цапів, які навіть не підозрюють про небезпеку. Знайдіть за 30 секунд хижака, попередьте травоїдних.

Опричну ілюзію запропонувала The Sun.

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На гірських цапів чекає небезпека — допоможіть вчасно помітити хижака на фото - фото 1

Вам потрібно знайти дитинча снігового барса. Сам по собі він становить невелику загрозу для отари, але десь за кадром неподалік точно шукає жертву на обід його мати.

Встановіть секундоміри та знайдіть дике кошеня.

Що дають оптичні головоломки

  • Когнітивна стимуляція — сприяють розумовій спритності та гнучкості.
  • Навички розв'язання проблем — покращують аналітичне мислення.
  • Поліпшення пам’яті.
  • Креативність — заохочують мислити нестандартно, сприяючи інноваційним процесам.
  • Зосередженість та увага.
  • Зняття стресу — діють як форма релаксації.

Вже знайшли дитинча снігового барса? Порівняйте свою відповідь з правильною.

Правильна відповідь

 

На гірських цапів чекає небезпека — допоможіть вчасно помітити хижака на фото - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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