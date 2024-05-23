Оптическая иллюзия: предупредите горных козлов, найдите хищника на фото

Горные козлы в опасности — помогите вовремя заметить хищника на фото
23 мая 2024 07:25
На этом изображении скрывается хищник. Фото: Caters News Agency
На горном склоне разместились три козла, которые даже не подозревают об опасности. Найдите за 30 секунд хищника, предупредите травоядных.
Опричную иллюзию предложила The Sun.
Читайте также:
Оптическая головоломка "Хищник"
Вам нужно найти детеныша снежного барса. Сам по себе он представляет небольшую угрозу для стада, но где-то за кадром неподалеку точно ищет жертву на обед его мать.
Установите секундомеры и найдите дикого котенка.
Что дают оптические головоломки
- Когнитивная стимуляция — способствуют умственной ловкости и гибкости.
- Навыки решения проблем — улучшают аналитическое мышление.
- Улучшение памяти.
- Креативность — поощряют мыслить нестандартно, способствуя инновационным процессам.
- Сосредоточенность и внимание.
- Снятие стресса — действуют как форма релаксации.
Уже нашли детеныша снежного барса? Сравните свой ответ с правильным.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!