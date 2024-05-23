Оптическая иллюзия: предупредите горных козлов, найдите хищника на фото

На этом изображении скрывается хищник. Фото: Caters News Agency

На горном склоне разместились три козла, которые даже не подозревают об опасности. Найдите за 30 секунд хищника, предупредите травоядных.

Опричную иллюзию предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Хищник"





Вам нужно найти детеныша снежного барса. Сам по себе он представляет небольшую угрозу для стада, но где-то за кадром неподалеку точно ищет жертву на обед его мать.

Установите секундомеры и найдите дикого котенка.

Что дают оптические головоломки

Когнитивная стимуляция — способствуют умственной ловкости и гибкости.

Навыки решения проблем — улучшают аналитическое мышление.

Улучшение памяти.

Креативность — поощряют мыслить нестандартно, способствуя инновационным процессам.

Сосредоточенность и внимание.

Снятие стресса — действуют как форма релаксации.

Уже нашли детеныша снежного барса? Сравните свой ответ с правильным.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.