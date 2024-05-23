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Горные козлы в опасности — помогите вовремя заметить хищника на фото

23 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: предупредите горных козлов, найдите хищника на фото
На этом изображении скрывается хищник. Фото: Caters News Agency
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На горном склоне разместились три козла, которые даже не подозревают об опасности. Найдите за 30 секунд хищника, предупредите травоядных.

Опричную иллюзию предложила The Sun.

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Горных козлов ждет опасность — помогите вовремя заметить хищника на фото - фото 1

Вам нужно найти детеныша снежного барса. Сам по себе он представляет небольшую угрозу для стада, но где-то за кадром неподалеку точно ищет жертву на обед его мать.

Установите секундомеры и найдите дикого котенка.

Что дают оптические головоломки

  • Когнитивная стимуляция — способствуют умственной ловкости и гибкости.
  • Навыки решения проблем — улучшают аналитическое мышление.
  • Улучшение памяти.
  • Креативность — поощряют мыслить нестандартно, способствуя инновационным процессам.
  • Сосредоточенность и внимание.
  • Снятие стресса — действуют как форма релаксации.

Уже нашли детеныша снежного барса? Сравните свой ответ с правильным.

Правильный ответ

 

Горных козлов ждет опасность — помогите вовремя заметить хищника на фото - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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