Коли ретроградний Плутон 2024 — дати, чому небезпечно та як уберегтися

Дівчина дивиться на магічну кулю. Фото: freepik.com

У травні розпочався небезпечний та складний період, який буде тривати аж до середини осені — ретроградний Плутон. Ця планета відповідає за питання життя і смерті, трансформації та переродження. Тож, цей період може принести несподівані виклики та перевірити нас на міцність.

Скільки триватиме ретроградний Плутон, до чого готуватися та як пережити складний період, розповіла астролог Сюзан Тейлор на порталі Astrofame.

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Що таке ретроградний Плутон

Про ретроградний рух Меркурія чули усі, оскільки він може рухатися у зворотному напрямку кілька разів на рік і впливає на одні з найважливіших сфер життя, до прикладу, комунікацію.

А от про ретроградний Плутон чули далеко не всі, а дарма. Плутон — карликова планета, але в астрології це небесне тіло вважається чи не найбільш впливовим управителем. Вона відповідає за карму, життя та смерть, відродження та трансформації.

В астрології Плутон управляє інстинктами, підсвідомістю, процесами очищення підсвідомості. У сфері його впливу як планети — конфлікти та війни, природні катастрофи та лиха.

Період зворотного руху Плутона може бути як надзвичайно небезпечним, так і відкривати неймовірні можливості змінити життя на краще.

З погляду езотерики, період ретроградного руху Плутона може бути часом для внутрішньої перебудови, переосмислення і переоцінки.

Ретроградний рух планети. Фото: shutterstock.com

Коли буде ретроградний Плутон 2024 року — дати

Період ретроградності вже розпочався. Це відбулося 2 травня у знаку Водолія. 2 вересня Плутон перейде в знак Козорога і закінчиться у ньому 12 жовтня 2024 року.

За словами астролога Сюзан Тейлор, увесь цей період буде супроводжуватися такими особливостями:

з 2 травня по 2 вересня — можливі зміни у світогляді, бажаннях та виборі того, до чого слід прагнути;

з 2 вересня по 12 жовтня — пройде період усамітнення, медитацій, занурення в себе.

Жінка дивиться у містичне небо. Фото: istockphoto.com

Як ретроградний Плутон вплине на кожен знак Зодіаку — до чого готуватися та як пережити

У період ретроградного Плутона люди доволі часто відчувають брак енергії, стають апатичними або ж навпаки мають труднощі з тим, щоб стримувати емоції.

У період ретроградного Плутона рекомендовано, в першу чергу, упорядкувати та очистити думки. Ваш саморозвиток дозволить відкинути сумніви у своїх силах та змінити життя на краще.

Вплив ретроградного Плутону на життя. Фото: freepik.com

Астролог дає такий прогноз для кожного знака Зодіаку, який допоможе зрозуміти, до чого готуватися та як цей період використати з користю:

Овен — переоцінка дружби та стосунків. У цей період може повністю зміниться коло спілкування, з'являться впливові знайомі. Телець — можливість глибше зрозуміти, чого ви насправді прагнете. Ретроградний плутон змінить життєві орієнтири. Близнюки — вплив на сферу філософії та пригод. Можливі часті поїздки, у тому числі за кордон. Не бійтеся відмовлятися від того, що вас стримує. Рак — трансформація особистості. Ретроградний Плутон допоможе вам усвідомити та згадати, ким ви прагнете бути. Лев — зміни в особистому житті та підняття на поверхню глибинних проблем. Період може бути важким, головне — винести з нього користь та чесно відповісти собі на хвилюючи питання. Діва — ретроградний Плутон допоможе усвідомити та прийняти певні зміни у способі життя. Варто прийти до розуміння, які звички приносять користь, а які працюють проти вас. З'явиться можливість повернутися до творчих починань, які ще не повністю реалізовані. Терези — почнеться період творення, народження сім'ї, дитини, бізнесу. Зіткнувшись з розв'язаними проблемами, не тікайте, а дійте. Скорпіон — переосмислення сімейних цінностей. Необхідно розібратися у власних почуттях та емоціях. Стрілець — зміна звичок та кар'єри. Може з'явитися бажання присвятити себе зовсім іншій справі, яка може принести успіх, у разі якщо ви викладетесь на повну. Козеріг — ретроградний Плутон певним чином вплине на ваші стосунки з фінансами та сприйняття матеріальних благ. Вам доведеться замислитися над тим, що ви справді цінуєте в цьому житті. Водолій — початок глибокого періоду самоаналізу щодо того, ким ви є та який насправді вигляд мають ваші цілі. Можливе кар'єрне зростання. Риби — відчують нестачу емоцій, але новий досвід подарує мудрість та силу.

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