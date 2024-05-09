Когда ретроградный Плутон 2024 – дать, почему опасно и как уберечься

Девушка смотрит на волшебный слой. Фото: freepik.com

В мае начался опасный и сложный период, который продлится до середины осени - ретроградный Плутон . Эта планета отвечает за вопросы жизни и смерти, трансформации и перерождения. Этот период может принести неожиданные вызовы и проверить нас на прочность.

Сколько продлится период ретроградности Плутона, к чему готовиться и как пережить сложный период, рассказала астролог Сюзан Тейлор на портале Astrofame .

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Что такое ретроградный Плутон

О ретро Меркурия слышали все, а об обратном движении Плутона, планеты кармы и возрождения знают лишь углубленно интересующиеся астрологией.

Ретро Плутона имеет возможности, которые открываются один раз в год. Игнорировать потенциал периода нельзя.

В астрологии Плутон управляет инстинктами, подсознанием, процессами очищения подсознания. В области его влияния как планеты - конфликты и войны, природные катастрофы и бедствия.

Ретроградное движение планеты. Фото: shutterstock.com

Когда будет ретроградный Плутон 2024 года - дать

Издание Astro-Seek сообщило, что период ретроградности начнется 2 мая в знаке Водолея, 2 сентября перейдет в знак Козорога и закончится в нем 12 октября текущего года.

Астролог Сюзан Тейлор, говорит о следующих особенностях:

В период 2 мая – 2 сентября – изменения в мировоззрении, желаниях и выборе того, к чему следует стремиться.

Период 2 сентября – 12 октября – период уединения, медитаций, погружения в себя.

Плутон — карликовая планета, но в астрологии это небесное тело считается едва ли не самым влиятельным управляющим.

Воздействие ретро Плутона на людей и советы, как его пережить. В период ретроградного Плутона люди ощутят потерю сил и нехватку энергии. Легче поддадутся апатии, трудно сдерживать эмоции.

Женщина, глядя в мистическое небо. Фото: istockphoto.com

Как ретроградный Плутон повлияет на каждый знак Зодиака – к чему готовиться

Овен – полностью изменится круг общения, появятся влиятельные знакомые.

Телец – изменит жизненные ориентиры.

Близнецы – частые поездки, в том числе за границу.

Раков ждет трансформация личности, остерегайтесь травм.

У Льва – изменения в личной жизни.

Весы – начнется период создания, рождения семьи, ребенка, бизнеса.

Скорпион переосмыслит домашние ценности. Он станет более отзывчивым, общительным.

Стрелец сменит бытовые привычки и сфера карьеры.

Козерог или разбогатеет, или потеряет деньги.

Водолея ждет карьерный рост.

Рыбы ощутят недостаток эмоций, но новый опыт подарит мудрость и силу.

В период ретроградного Плутона рекомендовано, в первую очередь, упорядочить и очистить мнения. Ваше саморазвитие позволит отбросить сомнения в своих силах и изменить жизнь к лучшему.

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