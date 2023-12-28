Могилевська розкрила всю правду про хворобу своєї мами — не хотіла бути тягарем

Співачка Наталія Могилевська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома співачка і народна артистка України Наталія Могилевська дала відверте інтерв’ю Дмитру Гордону. У ньому знаменитість розповіла про захворювання своєї мами, якої не стало у 2013 році після семи років боротьби з проблемами крові.

Фрагмент з інтерв’ю про маму Наталії Могилевської Дмитро Гордон розмістив на своєму каналі в Telegram.

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Відома українська виконавиця стверджує, що якби її мама хотіла жити, вона б мала довге життя. Більш того, артистка каже, що її близька людина навіть не бувала у лікарів і майже ніяких медичних препаратів за своє життя не приймала.

Наталія Могилевська на інтерв'ю у Дмитра Гордона. Фото: скриншот з YouTube

"Мама захворіла, але я досі впевнена: якби вона хотіла жити, вона б жила довго. У неї було прекрасне здоров'я до 60 із чимось років. Вона навіть не бувала у лікарів, і нічого, крім аспірину, не знала — ніяких ліків. Мені здається, що вона дуже сумувала за татом. Вона була приваблива. Багато чоловіків хотіли мати з нею стосунки після смерті тата, але вона так і залишилася самотньою", — стверджує Наталія Могилевська.

Дмитро Гордон з Наталією Могилевською на інтерв'ю. Фото: скриншот з Telegram

Українська артистка каже, що вона навіть знайшла гроші на гарного лікаря в Німеччині, який сказав, що її мама може жити довго, але в неї може статися рецидив. Втім, Наталія Могилевська каже, що її найрідніша людина не хотіла бути тягарем для неї.

"Знайшла гроші та поїхала до нього в Німеччину. Це був лікар, який лікував дружину колишнього президента СРСР Михайла Горбачова Раїсу Горбачову. Він скасував діагноз і сказав, що мама може гарно жити й усе буде прекрасно, але це така хвороба, яка раптово може дати рецидив. І потрібно швидко із цим упоратися. Вона точно не хотіла бути тягарем. Хоча я купила квартиру поряд зі мною, щоб разом гуляти, жити", — каже також співачка.

Що відомо про маму Наталії Могилевської

Мама української співачки Наталії Могилевської протягом семи років боролася з хворобою крові, але, на жаль, не змогла її перемогти. У 2013 році Ніни Петрівни, на жаль, не стало у віці 68 років. Відомо, що поховали її на Лісовому цвинтарі в Києві поруч з її чоловіком.

Наталія Могилевська зі своєю мамою декілька років тому. Фото: Instagram Наталії Могилевської

Влітку артистка написала новий допис, який присвятила своїй мамі. У публікації Наталія показала фотографії зі своєю мамою і написала, що згадує кожні моменти життя зі своєю найріднішою людиною.

"Я згадую таємні моменти свого дитинства, плачу, жартую з того, як я дорослішала. Розповідаю, з якими труднощами і перемогами зіткнулась за життя. І, як саме ти, моя прекрасна мамо, і твій голос зсередини, допомогали мені знайти вихід, оминути кризу та прийти до перемог", — написала в описі під світлинами Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська зі своїми батьками у дитинстві. Фото: скриншот з Instagram

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