Могилевская раскрыла всю правду о болезни своей мамы — не хотела быть обузой

Певица Наталия Могилевская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная певица и народная артистка Украины Наталия Могилевская дала откровенное интервью Дмитрию Гордону. В нем знаменитость рассказала о заболевании своей мамы, которой не стало в 2013 году после семи лет борьбы с проблемами крови.

Фрагмент из интервью о маме Наталии Могилевской Дмитрий Гордон разместил на своем канале в Telegram.

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Известная украинская исполнительница утверждает, что если бы ее мама хотела жить, у нее была бы долгая жизнь. Более того, артистка говорит, что ее близкий человек даже не бывал у врачей и почти никаких медицинских препаратов за свою жизнь не принимал.

Наталия Могилевская на интервью у Дмитрия Гордона. Фото: скриншот с YouTube

"Мама заболела, но я до сих пор уверена: если бы она хотела жить, она бы жила долго. У нее было прекрасное здоровье до 60 лет. Она даже не бывала у врачей, и ничего, кроме аспирина, не знала — никаких лекарств. Мне кажется, что она очень скучала по папе. Она была привлекательна. Многие мужчины хотели иметь с ней отношения после смерти папы, но она так и осталась одинокой", — утверждает Наталия Могилевская.

Дмитрий Гордон с Наталией Могилевской на интервью. Фото: скриншот с Telegram

Украинская артистка говорит, что она даже нашла деньги на хорошего врача в Германии, который сказал, что ее мама может жить долго, но у нее может произойти рецидив. Впрочем, Наталия Могилевская говорит, что ее самый родной человек не хотел быть обузой для нее.

"Нашла деньги и уехала к нему в Германию. Это был врач, лечивший жену бывшего президента СССР Михаила Горбачева Раису Горбачеву. Он отменил диагноз и сказал, что мама может красиво жить и все будет прекрасно, но это такая болезнь, которая внезапно может дать рецидив. И нужно быстро с этим справиться. Она точно не хотела быть обузой. Хотя я купила квартиру рядом со мной, чтобы вместе гулять, жить", — говорит певица.

Что известно о маме Наталии Могилевской

Мама украинской певицы Наталии Могилевской в течение семи лет боролась с болезнью крови, но, к сожалению, не смогла ее победить. В 2013 году Нины Петровны, к сожалению, не стало в возрасте 68 лет. Известно, что похоронили ее на Лесном кладбище в Киеве рядом с ее мужем.

Наталия Могилевская со своей матерью несколько лет назад. Фото: Instagram Наталии Могилевской

Летом артистка написала новый пост, который посвятила своей маме. В публикации Наталия показала фотографии со своей мамой и написала, что вспоминает каждые моменты жизни со своим родным человеком.

"Я вспоминаю тайные моменты своего детства, плачу, шучу над тем, как я взрослела. Рассказываю, с какими трудностями и победами столкнулась при жизни. И, как именно ты, моя прекрасная мама, и твой голос изнутри, помогали мне найти выход, миновать кризис и прийти к победам", — написала в описании под фотографиями Наталия Могилевская.

Наталия Могилевская со своими родителями в детстве. Фото: скриншот из Instagram

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