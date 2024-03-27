Оптична головоломка: спробуйте знайти голку, не відволікаючись на качок

Не відволікайтеся на качок — завдання для найкмітливіших знайти голку в очереті
27 березня 2024 07:25
Де ж голка? Малюнок: Jagran Josh
Не качки є метою цієї оптичної головоломки. Знайдіть на малюнку приховану голку за сім секунд.
Завдання запропонувала The Sun.
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Оптична головоломка "Голка"
На малюнку зображена мама-качка з чарівними каченятами. Одне з них щойно вилупилося зі шкаралупи. Але чи бачите ви голку, що ховається в очереті?
Завдання ускладнюється через те, що голку дуже важко знайти, враховуючи її вузьку форму.
Як оптичні ілюзії та головоломки можуть допомогти
- Вони кидають виклик мозку, сприяючи розумовій спритності та гнучкості.
- Розвивають аналітичне мислення та вміння розв'язувати проблеми.
- Можуть сприяти покращенню роботи пам'яті.
- Заохочують мислити нестандартно, сприяють розвитку креативності та інноваційних процесів мислення.
- Сприяють покращенню уваги.
- Можуть діяти як форма релаксації та зняття стресу.
Ви знайшли голку? Не виходить? Тримайте підказку: подивіться на рослини з правого боку малюнку, саме там можна побачити вушко голки.
Правильна відповідь
Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.
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