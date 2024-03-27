Оптична головоломка: спробуйте знайти голку, не відволікаючись на качок

Де ж голка? Малюнок: Jagran Josh

Не качки є метою цієї оптичної головоломки. Знайдіть на малюнку приховану голку за сім секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Голка"

На малюнку зображена мама-качка з чарівними каченятами. Одне з них щойно вилупилося зі шкаралупи. Але чи бачите ви голку, що ховається в очереті?

Завдання ускладнюється через те, що голку дуже важко знайти, враховуючи її вузьку форму.

Як оптичні ілюзії та головоломки можуть допомогти

Вони кидають виклик мозку, сприяючи розумовій спритності та гнучкості.

Розвивають аналітичне мислення та вміння розв'язувати проблеми.

Можуть сприяти покращенню роботи пам'яті.

Заохочують мислити нестандартно, сприяють розвитку креативності та інноваційних процесів мислення.

Сприяють покращенню уваги.

Можуть діяти як форма релаксації та зняття стресу.

Ви знайшли голку? Не виходить? Тримайте підказку: подивіться на рослини з правого боку малюнку, саме там можна побачити вушко голки.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.