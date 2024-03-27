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Не відволікайтеся на качок — завдання для найкмітливіших знайти голку в очереті

27 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: спробуйте знайти голку, не відволікаючись на качок
Де ж голка? Малюнок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Не качки є метою цієї оптичної головоломки. Знайдіть на малюнку приховану голку за сім секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Не відволікайтеся на качок — завдання для найкмітливіших знайти голку в очереті - фото 1

На малюнку зображена мама-качка з чарівними каченятами. Одне з них щойно вилупилося зі шкаралупи. Але чи бачите ви голку, що ховається в очереті?

Завдання ускладнюється через те, що голку дуже важко знайти, враховуючи її вузьку форму.

Як оптичні ілюзії та головоломки можуть допомогти

  • Вони кидають виклик мозку, сприяючи розумовій спритності та гнучкості.
  • Розвивають аналітичне мислення та вміння розв'язувати проблеми.
  • Можуть сприяти покращенню роботи пам'яті.
  • Заохочують мислити нестандартно, сприяють розвитку креативності та інноваційних процесів мислення.
  • Сприяють покращенню уваги.
  • Можуть діяти як форма релаксації та зняття стресу.

Ви знайшли голку? Не виходить? Тримайте підказку: подивіться на рослини з правого боку малюнку, саме там можна побачити вушко голки.

Правильна відповідь

Не відволікайтеся на качок — завдання для найкмітливіших знайти голку в очереті - фото 2

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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