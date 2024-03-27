Оптическая головоломка: попробуйте найти иголку, не отвлекаясь на уток

Не отвлекайтесь на уток — задача для самых сообразительных найти иглу в камышах
27 марта 2024 07:25
Где же игла? Рисунок: Jagran Josh
Не утки являются целью этой оптической головоломки. Найдите на рисунке скрытую иголку за семь секунд.
Задание предложила The Sun.
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Оптическая головоломка "Игла"
На рисунке изображена мама-утка с чудесными утятами. Одно из них только что вылупилось из скорлупы. Но видите ли вы иголку, скрывающуюся в камышах?
Задача усложняется из-за того, что иглу очень трудно найти, учитывая ее узкую форму.
Как оптические иллюзии и головоломки могут помочь
- Они бросают вызов мозгу, способствуя умственной ловкости и гибкости.
- Развивают аналитическое мышление и умение решать проблемы.
- Могут способствовать улучшению работы памяти.
- Поощряют мыслить нестандартно, способствуют развитию креативности и инновационных процессов мышления.
- Содействуют улучшению внимания.
- Могут действовать как форма релаксации и снятия стресса.
Вы нашли иглу? Не выходит? Следуйте подсказке: посмотрите на растения с правой стороны рисунка, именно там можно увидеть игольное ушко.
Правильный ответ
После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.
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