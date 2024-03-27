Оптическая головоломка: попробуйте найти иголку, не отвлекаясь на уток

Где же игла? Рисунок: Jagran Josh

Не утки являются целью этой оптической головоломки. Найдите на рисунке скрытую иголку за семь секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Игла"

На рисунке изображена мама-утка с чудесными утятами. Одно из них только что вылупилось из скорлупы. Но видите ли вы иголку, скрывающуюся в камышах?

Задача усложняется из-за того, что иглу очень трудно найти, учитывая ее узкую форму.

Как оптические иллюзии и головоломки могут помочь

Они бросают вызов мозгу, способствуя умственной ловкости и гибкости.

Развивают аналитическое мышление и умение решать проблемы.

Могут способствовать улучшению работы памяти.

Поощряют мыслить нестандартно, способствуют развитию креативности и инновационных процессов мышления.

Содействуют улучшению внимания.

Могут действовать как форма релаксации и снятия стресса.

Вы нашли иглу? Не выходит? Следуйте подсказке: посмотрите на растения с правой стороны рисунка, именно там можно увидеть игольное ушко.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.