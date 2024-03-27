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Не отвлекайтесь на уток — задача для самых сообразительных найти иглу в камышах

27 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: попробуйте найти иголку, не отвлекаясь на уток
Где же игла? Рисунок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Не утки являются целью этой оптической головоломки. Найдите на рисунке скрытую иголку за семь секунд.

Задание предложила The Sun.

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Не отвлекайтесь на уток — задача для самых сообразительных найти иглу в камышах - фото 1

На рисунке изображена мама-утка с чудесными утятами. Одно из них только что вылупилось из скорлупы. Но видите ли вы иголку, скрывающуюся в камышах?

Задача усложняется из-за того, что иглу очень трудно найти, учитывая ее узкую форму.

Как оптические иллюзии и головоломки могут помочь

  • Они бросают вызов мозгу, способствуя умственной ловкости и гибкости.
  • Развивают аналитическое мышление и умение решать проблемы.
  • Могут способствовать улучшению работы памяти.
  • Поощряют мыслить нестандартно, способствуют развитию креативности и инновационных процессов мышления.
  • Содействуют улучшению внимания.
  • Могут действовать как форма релаксации и снятия стресса.

Вы нашли иглу? Не выходит? Следуйте подсказке: посмотрите на растения с правой стороны рисунка, именно там можно увидеть игольное ушко.

Правильный ответ

Не отвлекайтесь на уток — задача для самых сообразительных найти иглу в камышах - фото 2

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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