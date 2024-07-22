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Неслухняний шибеник загубив зубну щітку перед сном — лише 1% змогли її знайти

22 липня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Лише 1% змогли знайти загублену зубну щітку — складна оптична головоломка
Де зубна щітка? Малюнок: Jagran Josh
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Хлопчик пізнього вечора був такий втомлений, що ледь доповз до ліжка. Але він встиг перед сном почистити зуби — знайдіть на малюнку його зубну щітку за шість секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Неслухняний шибеник загубив зубну щітку перед сном — лише 1% змогли її знайти - фото 1

Очевидно, що шибеник був дуже втомленим, адже у нього вистачило сил лише та те, щоб надягнути піжамну футболку, зняти один черевик та обійняти свою улюблену іграшку — ведмедика. Піжамні штани так і залишилися лежати поруч, коли хлопчик заснув у джинсах.

Але куди ж зникла зубна щітка?

Розкидані по всій кімнаті предмети ускладнюють пошук будь-чого в такому безладі.

Але справжній геній зможе розв’язати цю головоломку та помітити необхідний предмет за шість секунд.

Обов’язково перевірте кожен куточок цього хитрого малюнка. Для цього знадобиться велика увага до деталей та холоднокровність.

Вже знайшли щітку? Порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь

 

Неслухняний шибеник загубив зубну щітку перед сном — лише 1% змогли її знайти - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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