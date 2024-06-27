Сцени нічного життя — 70% не знайшли банани в цій оптичній ілюзії

Бачите банани? Малюнок: jagranjosh

Кіт ніколи не засуджуватиме вас за нічні перекуси, він ласуватиме разом із вами. Попри купу овочів та фруктів в холодильнику, дівчина вночі їсть торт, а вам потрібно знайти три банани за 7 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Холодильник може багато розповісти про дієту дівчини та її здоровий спосіб життя.

Видно капусту, огірки, томати, яблука, виноград, молоко та соки.

До дверцят морозилки прикріплений папірець з описом дієтичного меню та фото героїні зі спортзалу.

Але в холодильнику звідкись узявся торт. Ймовірно, виснаженій дієтами та фітнесом дівчині вночі наснився ресторан. Її сила волі не витримала, тому наразі ми спостерігаємо саме таку сцену.

Знайти банани дуже непросто, принаймні більшості гравців це не вдалося. Малюнок має безліч дрібних деталей — від фігурок на холодильнику до гори немитого посуду та крану, що протікає.

Є одна дієва тактика пошуку прихованих предметів — обирайте по одному елементу зображення та аналізуйте предмети навколо нього.

Вже знайшли банани? Рішення головоломки нижче.

Правильна відповідь





Раніше ми пропонували знайти пончик на картинці з багатьма дрібними деталями та кролика серед сотні котів за 10 секунд.