Сцены ночной жизни — 70% не нашли бананы в этой оптической иллюзии

Видите бананы? Рисунок: jagranjosh

Кот никогда не будет осуждать вас за ночные перекусы, он будет лакомиться вместе с вами. Несмотря на груду овощей и фруктов в холодильнике, девушка ночью ест торт, а вам нужно найти три банана за 7 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Бананы"





Холодильник может многое рассказать о диете девушки и ее здоровом образе жизни.

Видны капуста, огурцы, томаты, яблоки, виноград, молоко и соки.

К дверцам морозилки прикреплена бумажка с описанием диетического меню и фото героини из спортзала.

Но в холодильнике откуда-то взялся торт. Вероятно, истощенной диетами и фитнесом девушке ночью приснился ресторан. Ее сила воли не выдержала, поэтому мы наблюдаем именно такую сцену.

Найти бананы очень непросто, по крайней мере, большинству игроков это не удалось. Рисунок имеет множество мелких деталей — от фигурок на холодильнике до горы немытой посуды и протекающего крана.

Есть одна действенная тактика поиска скрытых предметов — выбирайте по одному элементу изображения и анализируйте предметы вокруг него.

Уже нашли бананы? Решение головоломки ниже.

Правильный ответ





Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кролика среди сотни кошек за 10 секунд.