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Ночь, кот, холодильник — найдите бананы в оптической иллюзии о нездоровой пище

27 июня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сцены ночной жизни — 70% не нашли бананы в этой оптической иллюзии
Видите бананы? Рисунок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Кот никогда не будет осуждать вас за ночные перекусы, он будет лакомиться вместе с вами. Несмотря на груду овощей и фруктов в холодильнике, девушка ночью ест торт, а вам нужно найти три банана за 7 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Ночь, кот, холодильник - найдите бананы в оптической иллюзии о нездоровой пище - фото 1

Холодильник может многое рассказать о диете девушки и ее здоровом образе жизни.

Видны капуста, огурцы, томаты, яблоки, виноград, молоко и соки.

К дверцам морозилки прикреплена бумажка с описанием диетического меню и фото героини из спортзала.

Но в холодильнике откуда-то взялся торт. Вероятно, истощенной диетами и фитнесом девушке ночью приснился ресторан. Ее сила воли не выдержала, поэтому мы наблюдаем именно такую сцену.

Найти бананы очень непросто, по крайней мере, большинству игроков это не удалось. Рисунок имеет множество мелких деталей — от фигурок на холодильнике до горы немытой посуды и протекающего крана.

Есть одна действенная тактика поиска скрытых предметов — выбирайте по одному элементу изображения и анализируйте предметы вокруг него.

Уже нашли бананы? Решение головоломки ниже.

Правильный ответ


Ночь, кот, холодильник - найдите бананы в оптической иллюзии о нездоровой пище - фото 2

Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кролика среди сотни кошек за 10 секунд.

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