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Непослушный сорванец потерял зубную щетку перед сном — только 1% смогли ее найти

22 июля 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Только 1% смогли найти потерянную зубную щетку — сложная оптическая головоломка
Где зубная щетка? Рисунок: Jagran Josh
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Мальчик поздно вечером так устал, что едва дополз до кровати. Но он успел перед сном почистить зубы — найдите на рисунке его зубную щетку за шесть секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Непослушный сорванец потерял зубную щетку перед сном — только 1% смогли ее найти - фото 1

Очевидно, что сорванец был очень уставшим, ведь у него хватило сил только для того, чтобы надеть пижамную футболку, снять один ботинок и обнять свою любимую игрушку — мишку. Пижамные штаны так и остались лежать рядом, когда мальчик уснул в джинсах.

Но куда исчезла зубная щетка?

Разбросанные по всей комнате предметы затрудняют поиск чего-либо в таком беспорядке.

Но настоящий гений сможет решить эту головоломку и заметить необходимый предмет за шесть секунд.

Обязательно проверьте каждый уголок этого хитрого рисунка. Для этого потребуется большое внимание к деталям и хладнокровие.

Уже нашли щетку? Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ

 

Непослушный сорванец потерял зубную щетку перед сном — только 1% смогли ее найти - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

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