Только 1% смогли найти потерянную зубную щетку — сложная оптическая головоломка

Непослушный сорванец потерял зубную щетку перед сном — только 1% смогли ее найти
Мальчик поздно вечером так устал, что едва дополз до кровати. Но он успел перед сном почистить зубы — найдите на рисунке его зубную щетку за шесть секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Головоломка "Зубная щетка"
Очевидно, что сорванец был очень уставшим, ведь у него хватило сил только для того, чтобы надеть пижамную футболку, снять один ботинок и обнять свою любимую игрушку — мишку. Пижамные штаны так и остались лежать рядом, когда мальчик уснул в джинсах.
Но куда исчезла зубная щетка?
Разбросанные по всей комнате предметы затрудняют поиск чего-либо в таком беспорядке.
Но настоящий гений сможет решить эту головоломку и заметить необходимый предмет за шесть секунд.
Обязательно проверьте каждый уголок этого хитрого рисунка. Для этого потребуется большое внимание к деталям и хладнокровие.
Уже нашли щетку? Сравните свое решение с правильным.
Правильный ответ
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