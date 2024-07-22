Только 1% смогли найти потерянную зубную щетку — сложная оптическая головоломка

Где зубная щетка? Рисунок: Jagran Josh

Мальчик поздно вечером так устал, что едва дополз до кровати. Но он успел перед сном почистить зубы — найдите на рисунке его зубную щетку за шесть секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Очевидно, что сорванец был очень уставшим, ведь у него хватило сил только для того, чтобы надеть пижамную футболку, снять один ботинок и обнять свою любимую игрушку — мишку. Пижамные штаны так и остались лежать рядом, когда мальчик уснул в джинсах.

Но куда исчезла зубная щетка?

Разбросанные по всей комнате предметы затрудняют поиск чего-либо в таком беспорядке.

Но настоящий гений сможет решить эту головоломку и заметить необходимый предмет за шесть секунд.

Обязательно проверьте каждый уголок этого хитрого рисунка. Для этого потребуется большое внимание к деталям и хладнокровие.

Уже нашли щетку? Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ

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