Як ніжно назвати кохану людину — красиві звертання

Ніжні звертання — як красиво назвати коханого
Ніжні почуття до коханої людини знаходять відображення у ласкавих звертаннях. Часто використовують "зайчик" або "котик", однак ці слова можна замінити.
Про це повідомила Вікторія Хмельницька в TikTok.
@vikakhmelnytska
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Як назвати коханого
Кохану людину можна назвати одним із цих варіантів:
- любий;
- любимий;
- любко;
- любчику;
- серденько;
- серденя;
- ласкавець;
- милодан;
- милий/миленький;
- дорогий;
- хороший;
- рідний;
- сонце;
- янголе;
- солодятко.
Ці звертання часто використовуються у народних ліричних піснях.
"Ой у Вишневому Саду там соловейко щебетав"
"Ой милий мій, а я твоя,
Зійшла вечірняя зоря.
Проснеться матінка моя,
Буде питать, де була я".
"Ой, піду я до млина"
"Та й за грушечку та й за сливочку
Перепроси ти мене мій Василечку!
Та й за сливочку та й за зернятко
Поцілуй же ти мене моє серденько!".
Звертання "котик", "зайчик" та подібні
Психологи вважають, що прізвиська з тваринними мотивами беруть початок у дитинстві. Тоді вони викликали відчуття спокою та захоплення. У дорослому віці так часто називають кохану людину, з якою комфортно.
Таким чином, можна звертатися: котик, зайчик, ведмедик, їжачок, борсучок, Мурчик та інші.
Крім того, не варто забувати про ""мій лев", "мій тигр", "мій барс", "мій орел", "мій сокіл" та "мій лебедику".
Нагадаємо, в українській мові є позабуті слова, які надають лоску та яскравості. Зокрема, йдеться про "дармовис" та "сновида".
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