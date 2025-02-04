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Ніжні звертання — як красиво назвати коханого

4 лютого 2025 12:51
Аркадій Пастула - Редактор
Як ніжно назвати кохану людину — красиві звертання
Закохана пара. Фото: Pixabay
Аркадій Пастула - Редактор

Ніжні почуття до коханої людини знаходять відображення у ласкавих звертаннях. Часто використовують "зайчик" або "котик", однак ці слова можна замінити. 

Про це повідомила Вікторія Хмельницька в TikTok.

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Як назвати коханого

Кохану людину можна назвати одним із цих варіантів:

  • любий;
  • любимий;
  • любко;
  • любчику;
  • серденько;
  • серденя;
  • ласкавець;
  • милодан;
  • милий/миленький;
  • дорогий;
  • хороший;
  • рідний;
  • сонце;
  • янголе;
  • солодятко.
Як назвати коханого
Закохана пара. Фото: Pixabay

Ці звертання часто використовуються у народних ліричних піснях.

"Ой у Вишневому Саду там соловейко щебетав"

"Ой милий мій, а я твоя,
Зійшла вечірняя зоря.
Проснеться матінка моя,
Буде питать, де була я".

"Ой, піду я до млина"

"Та й за грушечку та й за сливочку
Перепроси ти мене мій Василечку! 
Та й за сливочку та й за зернятко
Поцілуй же ти мене моє серденько!".

Звертання "котик", "зайчик" та подібні

Психологи вважають, що прізвиська з тваринними мотивами беруть початок у дитинстві. Тоді вони викликали відчуття спокою та захоплення. У дорослому віці так часто називають кохану людину, з якою комфортно.

Таким чином, можна звертатися: котик, зайчик, ведмедик, їжачок, борсучок, Мурчик та інші.

Крім того, не варто забувати про ""мій лев", "мій тигр", "мій барс", "мій орел", "мій сокіл" та "мій лебедику".

Нагадаємо, в українській мові є позабуті слова, які надають лоску та яскравості. Зокрема, йдеться про "дармовис" та "сновида".

Також тренер з ораторського мистецтва Павло Мацьопа пояснив, як замінити вираз "сарафанне радіо".

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