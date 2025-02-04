Як ніжно назвати кохану людину — красиві звертання

Закохана пара. Фото: Pixabay

Ніжні почуття до коханої людини знаходять відображення у ласкавих звертаннях. Часто використовують "зайчик" або "котик", однак ці слова можна замінити.

Про це повідомила Вікторія Хмельницька в TikTok.

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Як назвати коханого

Кохану людину можна назвати одним із цих варіантів:

любий;

любимий;

любко;

любчику;

серденько;

серденя;

ласкавець;

милодан;

милий/миленький;

дорогий;

хороший;

рідний;

сонце;

янголе;

солодятко.

Закохана пара. Фото: Pixabay

Ці звертання часто використовуються у народних ліричних піснях.

"Ой у Вишневому Саду там соловейко щебетав"

"Ой милий мій, а я твоя,

Зійшла вечірняя зоря.

Проснеться матінка моя,

Буде питать, де була я".

"Ой, піду я до млина"

"Та й за грушечку та й за сливочку

Перепроси ти мене мій Василечку!

Та й за сливочку та й за зернятко

Поцілуй же ти мене моє серденько!".

Звертання "котик", "зайчик" та подібні

Психологи вважають, що прізвиська з тваринними мотивами беруть початок у дитинстві. Тоді вони викликали відчуття спокою та захоплення. У дорослому віці так часто називають кохану людину, з якою комфортно.

Таким чином, можна звертатися: котик, зайчик, ведмедик, їжачок, борсучок, Мурчик та інші.

Крім того, не варто забувати про ""мій лев", "мій тигр", "мій барс", "мій орел", "мій сокіл" та "мій лебедику".

Нагадаємо, в українській мові є позабуті слова, які надають лоску та яскравості. Зокрема, йдеться про "дармовис" та "сновида".

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