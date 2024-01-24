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Обурений EL Кравчук гнівно висловився про зрадницю Ані Лорак

24 січня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
EL Кравчук публічно розніс зрадницю Ані Лорак — забула, що їй дала Україна
Співак EL Кравчук у шоу "Хто зверху?" в 2023 році. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український співак EL Кравчук висловився про артистку Ані Лорак, яка втекла до Росії. Зокрема, популярний виконавець прокоментував діяльність співачки, заявивши, що вона народилася в Україні, але переїхала до РФ,  забувши, що їй дала рідна країна.

Свою думку стосовно Ані Лорак EL Кравчук висловив під час інтерв’ю Telegraf.

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EL Кравчук про діяльність Ані Лорак

Відомий український співак зізнається, що його дуже здивувало те, як себе поводить Ані Лорак. Зокрема, EL Кравчук вказав на той факт, що співачка досі нічого не каже про те, що російська армія робить на території України сьогодні.

Також чоловік пригадав інших зірок українського шоу-бізнесу, які після початку повномасштабної війни переїхали до країни-агресорки і стали на бік росіян. За словами EL Кравчука, такі артисти дуже низько впали, адже вони забули, що їм дала Україна, де вони народилися.

EL Кравчук
EL Кравчук на зйомках кліпу на пісню "Додому". Фото: Instagram EL Кравчука

"Не знаю, що з нею сталося, це взагалі "отрута" якась, що перетворила її на страхіття. Так низько впасти! Я розумію, що можуть бути якісь обставини, але взагалі нікому цього не побажав би. Це стосується й деяких інших артистів, що теж так низько впали. Говорю про людей, які народилися в Україні, яким Україна все дала, і таке робити", — обурено каже EL Кравчук.

Але артист впевнений в тому, що всі зрадники, зокрема Ані Лорак, знають всю правду про війну в Україну, проте, спеціально нічого публічно не говорять про неї. 

EL Кравчук
EL Кравчук за лаштунками музичної премії MUZVAR AWARDS 2023. Фото: Instagram EL Кравчука 

"Водночас вони ж знають правду і що таке справедливість. Все точно знають. Я у цьому переконаний. Це не ілюзія і не таблетка, яку з'їдаєш і забуваєш все, що було вдома. Ти не забудеш ні материнської мови, ні материнського молока, ні ночей цих, ні Дніпра", — також стверджує артист.

Ані Лорак під час війни в Україні

Відомо, що Ані Лорак народилася в Україні і мала шалену популярність саме в рідній країні. Втім, одного разу співачка переїхала до РФ і зараз жодного слова не каже про повномасштабну війну, яку в її країні розв’язала Росія.

Ани Лорак
Співачка Ані Лорак у шоу "Ты — супер". Фото: Instagram Ані Лорак

Але навесні минулого року Ані Лорак висловилася щодо того, що вона нібито допомагає допомагає ЗСУ і не підтримує дії росіян. Артистка поспішила відповісти на цю інформацію, поділившись великим дописом в Instagram.

"Я — українська співачка, і я пишаюся своєю спадщиною і культурою. Однак, від початку конфлікту між Росією та Україною я опинилася в центрі уваги безлічі пліток без будь-яких фактів. Я хочу чітко заявити, що не підтримую жодних форм насильства, і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває мені серце. Я також хочу сказати, що я НІКОЛИ не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі", — написала Ані Лорак.

Публікація зі сторінки Ані Лорак
Артистка Ані Лорак про чутки в ЗМІ. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак EL Кравчук розкрив цікаві подробиці з минулого Олега Винника.

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист EL Кравчук презентував свою першу власну пісню.

Також ми повідомляли про те, що співак EL Кравчук розповів про те, як у нього вкрали сторінки в соцмережах.

Ані Лорак
шоу-бізнес
українські зірки
EL Кравчук

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