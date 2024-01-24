EL Кравчук публично разнес предательницу Ани Лорак — забыла, что ей дала Украина

Певец EL Кравчук в шоу "Хто зверху?" в 2023 году. Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец EL Кравчук высказался об артистке Ани Лорак, которая сбежала в Россию. В частности, популярный исполнитель прокомментировал деятельность певицы, заявив, что она родилась в Украине, но переехала в РФ, забыв, что ей дала родная страна.

Свое мнение по поводу Ани Лорак EL Кравчук высказал во время интервью Telegraf.

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Известный украинский певец признается, что его очень удивило то, как себя ведет Ани Лорак. В частности, EL Кравчук отметил тот факт, что певица до сих пор ничего не говорит о том, что российская армия делает на территории Украины сегодня.

Также мужчина вспомнил других звезд украинского шоу-бизнеса, которые после начала полномасштабной войны переехали в страну-агрессор и стали на сторону россиян. По словам EL Кравчука, такие артисты очень низко пали, потому что они забыли, что им дала Украина, где они родились.

EL Кравчук на съемках клипа на песню "Додому". Фото: Instagram EL Кравчука

"Не знаю, что с ней произошло, это вообще "яд" какой-то, который превратил ее в ужас. Так низко пасть! Я понимаю, что могут быть какие-то обстоятельства, но вообще никому этого не пожелал бы. Это касается и некоторых других артистов, что тоже так низко упали. Говорю о людях, которые родились в Украине, которым Украина все дала, и такое делать", — возмущенно говорит EL Кравчук.

Но артист уверен в том, что все предатели, в частности Ани Лорак, знают всю правду о войне в Украине, однако специально ничего публично не говорят о ней.

EL Кравчук за кулисами музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2023. Фото: Instagram EL Кравчука

"В то же время они знают правду и что такое справедливость. Все точно знают. Я в этом убежден. Это не иллюзия и не таблетка, которую съедаешь — и забываешь все, что было дома. Ты не забудешь ни материнского языка, ни материнского молока, ни этих ночей, ни Днепра", — также утверждает артист.

Ани Лорак во время войны в Украине

Известно, что Ани Лорак родилась в Украине и имела безумную популярность именно в родной стране. Впрочем, однажды певица переехала в РФ и сейчас ни слова не говорит о полномасштабной войне, которую в ее стране развязала Россия.

Певица Ани Лорак в шоу "Ты — супер". Фото: Instagram Ани Лорак

Но весной прошлого года Ани Лорак высказалась насчет того, что она якобы помогает помогает ВСУ и не поддерживает действия россиян. Артистка поспешила ответить на эту информацию, поделившись большим постом в Instagram.

"Я — украинская певица, и я горжусь своим наследием и культурой. Однако, с начала конфликта между Россией и Украиной я оказалась в центре внимания множества сплетен без каких-либо фактов. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никаких форм насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военную помощь, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели", — написала Ани Лорак.

Артистка Ани Лорак о слухах в СМИ. Фото: скриншот из Instagram

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