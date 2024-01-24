EL Кравчук публично разнес предательницу Ани Лорак — забыла, что ей дала Украина

Возмущенный EL Кравчук гневно высказался о предательнице Ани Лорак
Украинский певец EL Кравчук высказался об артистке Ани Лорак, которая сбежала в Россию. В частности, популярный исполнитель прокомментировал деятельность певицы, заявив, что она родилась в Украине, но переехала в РФ, забыв, что ей дала родная страна.
Свое мнение по поводу Ани Лорак EL Кравчук высказал во время интервью Telegraf.
EL Кравчук о деятельности Ани Лорак
Известный украинский певец признается, что его очень удивило то, как себя ведет Ани Лорак. В частности, EL Кравчук отметил тот факт, что певица до сих пор ничего не говорит о том, что российская армия делает на территории Украины сегодня.
Также мужчина вспомнил других звезд украинского шоу-бизнеса, которые после начала полномасштабной войны переехали в страну-агрессор и стали на сторону россиян. По словам EL Кравчука, такие артисты очень низко пали, потому что они забыли, что им дала Украина, где они родились.
"Не знаю, что с ней произошло, это вообще "яд" какой-то, который превратил ее в ужас. Так низко пасть! Я понимаю, что могут быть какие-то обстоятельства, но вообще никому этого не пожелал бы. Это касается и некоторых других артистов, что тоже так низко упали. Говорю о людях, которые родились в Украине, которым Украина все дала, и такое делать", — возмущенно говорит EL Кравчук.
Но артист уверен в том, что все предатели, в частности Ани Лорак, знают всю правду о войне в Украине, однако специально ничего публично не говорят о ней.
"В то же время они знают правду и что такое справедливость. Все точно знают. Я в этом убежден. Это не иллюзия и не таблетка, которую съедаешь — и забываешь все, что было дома. Ты не забудешь ни материнского языка, ни материнского молока, ни этих ночей, ни Днепра", — также утверждает артист.
Ани Лорак во время войны в Украине
Известно, что Ани Лорак родилась в Украине и имела безумную популярность именно в родной стране. Впрочем, однажды певица переехала в РФ и сейчас ни слова не говорит о полномасштабной войне, которую в ее стране развязала Россия.
Но весной прошлого года Ани Лорак высказалась насчет того, что она якобы помогает помогает ВСУ и не поддерживает действия россиян. Артистка поспешила ответить на эту информацию, поделившись большим постом в Instagram.
"Я — украинская певица, и я горжусь своим наследием и культурой. Однако, с начала конфликта между Россией и Украиной я оказалась в центре внимания множества сплетен без каких-либо фактов. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никаких форм насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военную помощь, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели", — написала Ани Лорак.
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