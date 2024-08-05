Знайдіть на малюнку чотирьох лучників за 20 секунд — головоломка до Олімпіади

Олімпійська загадка — знайдіть на малюнку чотирьох лучників за 20 секунд
Спортсмени готуються до Олімпійських ігор. Лише люди з унікальним зором та високим інтелектом зможуть знайти серед них чотирьох лучників.
Завдання запропонувала The Sun.
Олімпійська головоломка "Лучники"
Можливо, ви не берете участь в Олімпіаді-2024 у Парижі, але все одно можете поборотися за золото в цій головоломці.
За словами автора зображення, рекордсмену вдалося знайти всіх чотирьох лучників за сім секунд.
Якщо вам потрібна допомога у пошуку лучників, радимо подивитися, що кожен зі спортсменів тримає в руках.
Вдасться знайти їх усіх?
Не хвилюйтеся, якщо не вдалося. Ми покажемо рішення нижче.
Головоломки не лише розважають. Регулярно тренуючи свій мозок, ви покращуєте здатність зосереджуватися та розрізняти дрібні деталі.
А поліпшення концентрації уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у похилому віці.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки — тут і тут.
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