Знайдіть на малюнку чотирьох лучників за 20 секунд — головоломка до Олімпіади

Де лучники? Малюнок: Ticket-compare.com

Спортсмени готуються до Олімпійських ігор. Лише люди з унікальним зором та високим інтелектом зможуть знайти серед них чотирьох лучників.

Завдання запропонувала The Sun.

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Олімпійська головоломка "Лучники"

Можливо, ви не берете участь в Олімпіаді-2024 у Парижі, але все одно можете поборотися за золото в цій головоломці.

За словами автора зображення, рекордсмену вдалося знайти всіх чотирьох лучників за сім секунд.

Якщо вам потрібна допомога у пошуку лучників, радимо подивитися, що кожен зі спортсменів тримає в руках.

Вдасться знайти їх усіх?

Не хвилюйтеся, якщо не вдалося. Ми покажемо рішення нижче.

Головоломки не лише розважають. Регулярно тренуючи свій мозок, ви покращуєте здатність зосереджуватися та розрізняти дрібні деталі.

А поліпшення концентрації уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у похилому віці.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки — тут і тут.