Найдите на рисунке четырех лучников за 20 секунд — головоломка к Олимпиаде

Где лучники? Рисунок: Ticket-compare.com

Спортсмены готовятся к Олимпийским играм. Только люди с уникальным зрением и высоким интеллектом смогут найти среди них четырех лучников.

Задание предложила The Sun.

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Олимпийская головоломка "Лучники"

Возможно, вы не участвуете в Олимпиаде-2024 в Париже, но все равно можете сразиться за золото в этой головоломке.

По словам автора изображения, рекордсмену удалось найти всех четырех лучников за семь секунд.

Если вам нужна помощь в поиске лучников, рекомендуем посмотреть, что каждый из спортсменов держит в руках.

Удастся найти их всех?

Не беспокойтесь, если не удалось. Мы покажем решение ниже.

Головоломки не только развлекают. Регулярно тренируя свой мозг, вы улучшаете способность сосредотачиваться и различать мельчайшие детали.

А улучшение концентрации внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки — здесь и здесь.