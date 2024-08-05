Найдите на рисунке четырех лучников за 20 секунд — головоломка к Олимпиаде

Олимпийская загадка — найдите на рисунке четырех лучников за 20 секунд
Спортсмены готовятся к Олимпийским играм. Только люди с уникальным зрением и высоким интеллектом смогут найти среди них четырех лучников.
Задание предложила The Sun.
Олимпийская головоломка "Лучники"
Возможно, вы не участвуете в Олимпиаде-2024 в Париже, но все равно можете сразиться за золото в этой головоломке.
По словам автора изображения, рекордсмену удалось найти всех четырех лучников за семь секунд.
Если вам нужна помощь в поиске лучников, рекомендуем посмотреть, что каждый из спортсменов держит в руках.
Удастся найти их всех?
Не беспокойтесь, если не удалось. Мы покажем решение ниже.
Головоломки не только развлекают. Регулярно тренируя свой мозг, вы улучшаете способность сосредотачиваться и различать мельчайшие детали.
А улучшение концентрации внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки — здесь и здесь.
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