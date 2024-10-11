Bosch пояснила, що означають значки та символи на етикетках одягу

Етикетка на одязі. Фото: Bosch

На сьогоднішні практично в кожній оселі є пральна машина, яка робить замість нас усю основну роботу. Проте вкрай необхідно не помилитися під час налаштування режиму прання, щоб усе вийшло, як треба і одяг не зіпсувався.

Пояснення до спеціальних знаків на етикетках одягу дає сайт відомої компанії Bosch у четвер, 10 жовтня.

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Етикетка із символами відсутня

Якщо етикетка відсутня або неможливо розібрати позначення, хвилюватися не варто. По тканині зазвичай можна зрозуміти все щодо правильної температури прання, сушіння чи прасування.

Поширені тканини, такі як денім або трикотаж, легко розпізнати. Вони легко витримують прання при температурі до 40 градусів. Якщо ж ви не впевнені, завжди можна знайти відповідну інструкцію.

Чи однакові символи у різних країнах

Символи для догляду за білизною є міжнародно стандартизованими (ISO 3758: 2012) і були введені GINETEX (Міжнародна організація з етикеток для догляду за текстилем) у 1963 році. Тільки Південна Корея та США не використовують цю систему. У цих країнах існують різні символи, але вони також регулюються національними законами та стандартами.

Чому важливі символи прання

Символи на етикетці допоможуть забезпечити найкращий догляд за одягом, і його можна буде довше носити. Недотримання інструкцій з догляду за білизною на етикетці може призвести до усадки нової сукні або джемпера, або ж вицвітання улюбленої блузи.

Раніше ми в більших подробицях розповідали, що означає трикутник на етикетці і як це допоможе захистити ваш одяг.

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