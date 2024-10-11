Bosch объяснила, что значки и символы означают на этикетках одежды

Этикетка на одежде. Фото: Bosch

На сегодняшний день практически в каждом доме есть стиральная машина, которая делает вместо нас всю основную работу. Однако крайне необходимо не ошибиться при настройке режима стирки, чтобы все получилось, как надо и одежда не испортилась.

Объяснение специальных знаков на этикетках одежды дает сайт известной компании Bosch в четверг, 10 октября.

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Этикетка с символами отсутствует

Если этикетка отсутствует или невозможно разобрать обозначения, беспокоиться не стоит. По ткани обычно можно понять все относительно правильной температуры стирки, сушки или глажки.

Распространенные ткани, такие как деним или трикотаж, легко распознаваемы. Они легко выдерживают стирку при температуре до 40 градусов. Если вы не уверены, всегда можно найти соответствующую инструкцию.

Одинаковые ли символы в разных странах

Символы по уходу за бельем являются международно стандартизированными (ISO 3758: 2012) и были введены GINETEX (Международная организация по этикеткам по уходу за текстилем) в 1963 году. Только Южная Корея и США не используют эту систему. В этих странах существуют разные символы, но они также регулируются национальными законами и стандартами.

Почему важны символы стирки

Символы на этикетке помогут обеспечить лучший уход за одеждой, и ее можно будет дольше носить. Несоблюдение инструкций по уходу за бельем на этикетке может привести к усадке нового платья или джемпера или выцветанию любимой блузы.

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