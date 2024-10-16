Чому на олії утворюється піна під час смаження та як цьому запобігти — лайфхак

На пательню наливають олію. Фото: pinterest.com

Обсмажування — це процес, який кожна господиня виконує під час майже кожного приготування їжі, адже багато страв вимагають термообробки інгредієнтів. Зазвичай проблем з виконанням цієї не найскладнішої кулінарної дії немає, втім інколи на пательні виникає піна, джерелом якої стала рослинна олія. Окрім того, що це незручно, це також може викликати появу у страві гіркого присмаку.

Досвічені кулінари знають причини виникнення такого явища та як запобігти утворенню піни.

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Чому піниться олія

Як пише ТСН, якщо під час смаження рафінована олія почала пінитися, це може означати, що ви придбали неякісний або протермінований продукт. Або в олію потрапила вода. Тому під час придбання олії в магазині завжди уважно дивіться на дату виготовлення та виробника.

Пінитися може й нерафінована олія, в якої є така особливість — утворювати піну, навіть якщо продукт якісний і непротермінований. Таку олію краще використовувати не для смаження, а як заправку для салатів чи вже готових страв.

Як запобігти утворенню піни на олії

Якщо ви впевнені в якості олії та у виробнику, але піна все одно утворюється, можна спробувати посмажити на сухій пательні сіль, потім висипати її та налити олію.

Секрет лайфхаку в тому, що сіль прибирає зайву вологу з поверхні й піна не утворюватиметься й приготування їжі пройде без розбризкування олії.

Нагадаємо, існує лайфхак для тих, хто хоче збільшити врожай цибулі. Як добриво садівники радять використати чай.

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