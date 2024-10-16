Почему на масле образуется пена во время жарки и как это предотвратить — лайфхак

На сковороду наливают растительное масло. Фото: pinterest.com

Обжаривание — это процесс, который каждая хозяйка выполняет во время каждого приготовления пищи, ведь многие блюда требуют термообработки ингредиентов. Обычно проблем с выполнением этого не сложнейшего кулинарного действия нет, впрочем иногда на сковороде возникает пена, источником которой стало растительное масло. Это неудобно и также может вызвать появление у блюда горького привкуса.

Опытные кулинары знают причины возникновения такого явления и как предотвратить образование пены.

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Почему пенится масло

Как пишет ТСН, если во время жарки рафинированное масло начало пениться, это может означать, что вы приобрели некачественный или просроченный продукт. Или в масло попала вода. Поэтому при покупке масла в магазине всегда внимательно смотрите на дату изготовления и производителя.

Пениться может и нерафинированное масло, у которого есть такая особенность — образовывать пену, даже если продукт качественный и непротерминированный. Такое масло лучше использовать не для жарки, а как заправку для салатов или уже готовых блюд.

Как предотвратить образование пены на масле

Если вы уверены в качестве масла и в производителе, но пена все равно образуется, можно попробовать пожарить на сухой сковороде соль, затем высыпать ее и налить масло.

Секрет лайфхака в том, что соль убирает лишнюю влагу с поверхности и пена не будет образовываться и приготовление пищи пройдет без разбрызгивания масла.

Напомним, существует лайфхак для тех, кто хочет увеличить урожай лука. В качестве удобрения садоводы советуют использовать чай.

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