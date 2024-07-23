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Підступна оптична головоломка — знайдіть сову на зображенні за 7 секунд

23 липня 2024 05:45
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Знайдіть на малюнку сову за 7 секунд — підступна та весела головоломка
Бачите сову? Малюнок: The Expert Camper
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Всі бачать намет, вогнище, дерева, ріку, гори та птахів у небі. Але лише унікально спостережлива людина знайде на малюнку сову.

Завдання запропонувала The Sun.

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Підступна оптична головоломка — знайдіть сову на зображенні за 7 секунд - фото 1

Сцена відпочинку на мальовничому березі річки. Дерева та гори дають туристам таку необхідну в спеку прохолоду. На вогнищі готується обід. Видно сокиру та залишки дров. Але завдання полягає в тому, щоб знайти підступну сову, яка ідеально вписалася у сцену кемпінгу.

Лише володарі гострого зору та високого IQ можуть розв'язати цю карколомну головоломку.

Чи зможете ви знайти зниклу сову, чи залишитеся чухати потилицю?

Головне — уважно вивчити кожну частину сцени. Можете почати дивитися з верхнього лівого кута зображення та рухатися вниз, або зробити все зовсім навпаки.

Ще одна корисна тактика — вибрати елемент зображення та аналізувати, що навколо нього.

Розгадування оптичних ілюзій та головоломок — це чудовий спосіб тренувати мозок та покращувати творче мислення.

Ви змогли знайти заховану сову? Якщо так, то вітаємо!

Правильна відповідь


Підступна оптична головоломка — знайдіть сову на зображенні за 7 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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