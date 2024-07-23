Найдите на рисунке сову за 7 секунд — коварная и веселая головоломка

Коварная оптическая головоломка — найдите сову на изображении за 7 секунд
Все видят палатку, костер, деревья, реку, горы и птиц в небе. Но только уникально наблюдательный человек найдет на рисунке сову.
Задание предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Сова"
Сцена отдыха на живописном берегу реки. Деревья и горы дают туристам такую необходимую в жару прохладу. На костре готовится обед. Видны топор и остатки дров. Но задача состоит в том, чтобы найти коварную сову, идеально вписавшуюся в сцену кемпинга.
Только обладатели острого зрения и высокого IQ могут решить эту головоломку.
Сможете ли вы найти пропавшую сову или останетесь чесать затылок?
Главное — внимательно изучить каждую часть сцены. Можете начать смотреть с верхнего левого угла изображения и двигаться вниз или сделать все совсем наоборот.
Еще одна полезная тактика — выбрать элемент изображения и анализировать, что вокруг него.
Разгадывание оптических иллюзий и головоломок — это отличный способ тренировать мозг и улучшать творческое мышление.
Вы смогли найти спрятанную сову? Если да, то поздравляем!
Правильный ответ
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