Найдите на рисунке сову за 7 секунд — коварная и веселая головоломка

Видите сову? Рисунок: The Expert Camper

Все видят палатку, костер, деревья, реку, горы и птиц в небе. Но только уникально наблюдательный человек найдет на рисунке сову.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Сова"





Сцена отдыха на живописном берегу реки. Деревья и горы дают туристам такую необходимую в жару прохладу. На костре готовится обед. Видны топор и остатки дров. Но задача состоит в том, чтобы найти коварную сову, идеально вписавшуюся в сцену кемпинга.

Только обладатели острого зрения и высокого IQ могут решить эту головоломку.

Сможете ли вы найти пропавшую сову или останетесь чесать затылок?

Главное — внимательно изучить каждую часть сцены. Можете начать смотреть с верхнего левого угла изображения и двигаться вниз или сделать все совсем наоборот.

Еще одна полезная тактика — выбрать элемент изображения и анализировать, что вокруг него.

Разгадывание оптических иллюзий и головоломок — это отличный способ тренировать мозг и улучшать творческое мышление.

Вы смогли найти спрятанную сову? Если да, то поздравляем!

Правильный ответ





Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.