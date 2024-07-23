Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Коварная оптическая головоломка — найдите сову на изображении за 7 секунд arrow

Коварная оптическая головоломка — найдите сову на изображении за 7 секунд

23 июля 2024 05:45
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Найдите на рисунке сову за 7 секунд — коварная и веселая головоломка
Видите сову? Рисунок: The Expert Camper
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Все видят палатку, костер, деревья, реку, горы и птиц в небе. Но только уникально наблюдательный человек найдет на рисунке сову.

Задание предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Сова"


Коварная оптическая головоломка — найдите сову на картинке за 7 секунд - фото 1

Сцена отдыха на живописном берегу реки. Деревья и горы дают туристам такую необходимую в жару прохладу. На костре готовится обед. Видны топор и остатки дров. Но задача состоит в том, чтобы найти коварную сову, идеально вписавшуюся в сцену кемпинга.

Только обладатели острого зрения и высокого IQ могут решить эту головоломку.

Сможете ли вы найти пропавшую сову или останетесь чесать затылок?

Главное — внимательно изучить каждую часть сцены. Можете начать смотреть с верхнего левого угла изображения и двигаться вниз или сделать все совсем наоборот.

Еще одна полезная тактика — выбрать элемент изображения и анализировать, что вокруг него.

Разгадывание оптических иллюзий и головоломок — это отличный способ тренировать мозг и улучшать творческое мышление.

Вы смогли найти спрятанную сову? Если да, то поздравляем!

Правильный ответ


Коварная оптическая головоломка — найдите сову на изображении за 7 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба