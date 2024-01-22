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Покажіть свої пошукові здібності — знайдіть скарби раніше за піратів

22 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть скарб, захований на острові, раніше за піратів
Чи зможете ви знайти захований скарб? Фото: jagranjosh/Brightside
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перевірте свою спостережливість, знайшовши захований скарб на малюнку до того, як пірати накладуть на нього руки. Ця головоломка змушує людей сушити голову, намагаючись розв'язати її за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Скарб"

Якщо зможете побачити золото за дуже короткий час, станете найвидатнішим піратом у світі.

Дивовижна ілюстрація показує пару відчайдухів, які намагаються відшукати скарб, використовуючи досить заплутану мапу.

На мальовничому острові, оточеному блакитними водами, серед високих дерев, піратська група, схоже, шукає не там, де треба.

Беріть свій найкращий телескоп і гукайте свого внутрішнього Джека Горобця, адже настав час вирушати на пошуки скарбів.

Спостережлива людина зможе швидко відстежити багату здобич і забрати її до того, як стане занадто пізно, і вона опиниться в лапах конкуруючої пари піратів.

Але не варто панікувати, адже пірати на піщаному пляжі, схоже, не мають жодного уявлення, де саме починати пошуки.

Тому використовуйте 10 секунд з розумом, адже незабаром вони розберуться в мапі та з'ясують, де саме шукати.

Все ще не побачили скарб? Спробуйте роздивитися правий верхній кут малюнка.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселу оптичну ілюзію, щоб знайти загублений гаманець залицяльника за 12 секунд. Також давали складну оптичну ілюзію, щоб знайти за 10 секунд цифру 7 серед купи перевертнів.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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