Оптическая головоломка: найдите сокровище, спрятанное на острове, раньше пиратов

Сможете ли вы найти спрятанное сокровище? Фото: jagranjosh/Brightside

Проверьте свою наблюдательность, найдя спрятанное сокровище на рисунке до того, как пираты наложат на него руки. Эта головоломка заставляет людей ломать голову, пытаясь решить ее за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Сокровище"

Если вы сможете увидеть золото за очень короткое время, то станете самым выдающимся пиратом в мире.

Удивительная иллюстрация показывает пару сорвиголов, пытающихся отыскать сокровище, используя довольно запутанную карту.

На живописном острове, окруженном голубыми водами, среди высоких деревьев, пиратская группа, похоже, ищет не там, где нужно.

Берите свой лучший телескоп и зовите своего внутреннего Джека Воробья, ведь пора отправляться на поиски сокровищ.

Наблюдательный человек сможет быстро отследить богатую добычу и унести ее до того, как станет слишком поздно, и она окажется в лапах конкурирующей пары пиратов.

Но не стоит паниковать, ведь пираты на песчаном пляже, похоже, не имеют ни малейшего представления, где именно начинать поиски.

Поэтому используйте 10 секунд с умом, ведь вскоре они разберутся в карте и выяснят, где искать.

Все еще не увидели клад? Попытайтесь рассмотреть правый верхний угол рисунка.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселую оптическую иллюзию, чтобы найти потерянный кошелек поклонника за 12 секунд. Также давали сложную оптическую иллюзию, чтобы найти за 10 секунд цифру 7 среди кучи оборотней.