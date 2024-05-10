Гробки в Україні 2024 — коли і як ходити на кладовище, що не можна робити

Люди на кладовищі у поминальні дні. Фото: google.com

Традиційно у другий тиждень після Великодня в Україні розпочинається Радоницький тиждень або поминальні дні. У народі цей період також називають проводами або гробками. Це час, коли заведено поминати померлих рідних та близьких, відвідувати могили. Цьогоріч поминання пройдуть з 12 по 19 травня.

Новини.LIVE розповідає, як правильно поминати покійних, що не можна робити на кладовищі та як покидати цвинтар.

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У цей період важливо відвідати службу в церкві, помолитися за померлих, а також поставити свічку за упокій їх душі.

Також важливо відвідати могили покійних близьких. За українською традицією, на могилки приносять паски, писанки та крашанки. Але священники закликають віддавати їжу нужденним. А на кладовище принести квіти, запалити лампадки та помолитися.

Крім цього, церква категорично проти того, щоб люди самі вживали їжу на цвинтарі й тим паче розпивали спиртні напої. Це є гріхом. А вдома з близькими можна влаштувати скромний обід.

Поминання покійних на кладовищі. Фото: google.com

Що не можна робити на кладовищі — важливі заборони

Кладовища — це не тільки місця останнього спочинку, а також й особливі місця для роздумів і зв'язку з близькими, які відійшли у вічність.

Тому вкрай важливо підходити до цих священних місць з усією серйозністю та повагою, дотримуючись певних правил.

На кладовищі категорично не можна:

Забирати щось із собою — за народними прикметами, такі дію можуть порушити гармонію між світами та накликати на людину лиха. Сидіти або відпочивати на могилах — це вважається неповагою до померлих. Одягати нове взуття — щоб запобігти будь-яким небажаним подіям, рекомендується утриматися від носіння нового взуття під час відвідування кладовища. Приходити на могилу з порожніми руками — церква радить приносити на кладовище квіти (їх число повинне бути парним). Відвідувати кладовище після заходу сонця — вважається, що друга половина дня належить померлим. Ваш візит на кладовище після заходу сонця може розгнівати покійних і накликати на вас лихо. Сміятися та веселитися біля могили, хвалитися перед мертвими успіхами або ж скаржитися їм. Можна тільки обережно поділитися переживаннями. Перераховувати гроші на кладовищі — в майбутньому їх можна ніколи не побачити, фінансовий добробут відвернеться від людини. Вважається, що навіть витягати гроші з кишені біля могили не можна.

Квіти на кладовищі. Фото: google.com

Що не можна робити, йдучи з кладовища — народні прикмети

Під час відвідування кладовища для вшанування померлих рідних та близьких, деякі з нас звично спілкуються з їх душами. Цей акт не є поганим, але важливо дотримуватися правильного підходу, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

Перед тим, як покинути кладовище, важливо правильно попрощатися. Бажано уникати слів "до побачення", адже наші предки свято вірили, що використання цього слова прискорить зустріч з покійним. Найкраще вживати фрази: "Прощавайте" або "Спочивайте з миром".

За народними традиціями, покидаючи могилу, у жодному разі не можна озиратися назад, розвертатися всім тілом або повертатися, щоб забрати якісь речі. Це допоможе уникнути накопиченню важкої енергії.

Раніше ми писали, які квіти можна посадити на кладовищі та на що слід звернути увагу під час озеленення могили.