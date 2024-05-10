Гробки в Украине 2024 — когда и как ходить на кладбище, что нельзя делать

Люди на кладбище в поминальные дни. Фото: google.com

Традиционно во вторую неделю после Пасхи в Украине начинается Радоницкая неделя или поминальные дни. В народе этот период также называют проводами или гробками. Это время, когда принято поминать умерших родных и близких, посещать могилы. В этом году поминовения пройдут с 12 по 19 мая.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно поминать усопших, что нельзя делать на кладбище и как покидать кладбище.

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В этот период важно посетить службу в церкви, помолиться за умерших, а также поставить свечу за упокой их души.

Также важно посетить могилы усопших близких. По украинской традиции, на могилки приносят куличи, писанки и крашанки. Но священники призывают отдавать пищу нуждающимся. А на кладбище принести цветы, зажечь лампадки и помолиться.

Кроме того, церковь категорически против того, чтобы люди сами употребляли пищу на кладбище и тем более распивали спиртные напитки. Это грех. А дома с близкими можно устроить скромный обед.

Поминовение усопших на кладбище. Фото: google.com

Что нельзя делать на кладбище — важные запреты

Кладбище — это не только места последнего упокоения, но и особые места для размышлений и связи с близкими, отошедшими в вечность.

Поэтому очень важно подходить к этим священным местам со всей серьезностью и уважением, соблюдая определенные правила.

На кладбище категорически нельзя:

Забирать что-то с собой — по народным приметам, такие действия могут нарушить гармонию между мирами и навлечь на человека беды. Сидеть или отдыхать на могилах — это считается неуважением к умершим. Одевать новую обувь — чтобы предотвратить любые нежелательные события, рекомендуется воздержаться от ношения новой обуви во время посещения кладбища. Приходить на могилу с пустыми руками — церковь советует приносить на кладбище цветы (их число должно быть парным). Посещать кладбище после захода солнца считается, что вторая половина дня принадлежит умершим. Ваш визит на кладбище после заката может разгневать усопших и навлечь на вас беду. Смеяться и веселиться у могилы, хвастаться перед мертвыми успехами или жаловаться им. Можно только аккуратно поделиться переживаниями. Перечислять деньги на кладбище — в будущем их можно никогда не увидеть, финансовое благополучие отвернется от человека. Считается, что даже вытаскивать деньги из кармана у могилы нельзя.

Цветы на кладбище. Фото: google.com

Что нельзя делать, уходя с кладбища — народные приметы

Во время посещения кладбища для чествования умерших родных и близких некоторые из нас привычно общаются с их душами. Этот акт не плохой, но важно придерживаться правильного подхода, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Перед тем, как покинуть кладбище, важно правильно проститься. Желательно избегать слов "до свидания", ведь наши предки свято верили, что использование этого слова ускорит встречу с покойным. Лучше всего употреблять фразы: "Прощайте" или "Покойтесь с миром".

По народным традициям, покидая могилу, ни в коем случае нельзя оглядываться назад, разворачиваться всем телом или возвращаться, чтобы забрать какие-то вещи. Это поможет избежать накопления тяжелой энергии.

Раньше мы писали, какие цветы можно посадить на кладбище и на что следует обратить внимание при озеленении могилы.