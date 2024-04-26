Коли Радониця або Проводи 2024 — дата, правила поминання та головні заборони

Віряни у церкві ставлять свічки. Фото: google.com

Радониця — важливий день для вірян, коли заведено поминати померлих рідних та близьких, молитися за упокій їх душі. В народі цю дату також називають Гробки або Проводи.

Як правильно поминати покійних на Радоницю, що потрібно робити в цей день, а що категорично заборонено, розповідаємо далі в матеріалі.

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У чому сенс Радониці

Це перше після Великодня загальноцерковне поминання померлих. Радониця — дослівно можна перекласти як "радісна молитва за померлих". Адже дата нагадує нам про воскресіння Ісуса Христа та про прийдешнє воскресіння усіх мертвих.

Суть свята саме у тому, щоб нагадати нам, що душа людини не помирає, а продовжує свій шлях, інше життя — вічне. А тому за померлими не сумують, а згадують добрим словом та з посмішкою, моляться за них.

Віряни у церкві на службі. Фото: pomisna.info

Коли Радониця 2024 року

Радоницю заведено проводити за дев’ять днів після Великодня, оскільки вважається, що саме у ці дні душі померлих відвідують землю.

Оскільки Великдень православні віряни будуть святкувати 5 травня, то проводи випадають на вівторок, 14 травня. Проте більшість українців віддають перевагу влаштовувати їх саме у неділю (12 або 19 травня). У будь-якому випадку дуже важливо згадати про них саме у цей період.

Вірянка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Як правильно поминати покійних на Радоницю — традиції та звичаї

Цей день необхідно провести у тиші та спокої. Залишивши всі мирські турботи, варто помолитися за померлих, згадати добрі моменти, які ви провели разом з ними.

Варто у день поминання відвідати церкву, поставити свічку за упокій душі та помолитися. Часто віряни перед службою подають записочки з іменами померлих для поминання.

Ще одна важлива справа, яку варто зробити на Радоницю — відвідати кладовище, прибрати могили. З собою можна принести квіти. Народний звичай нести на кладовище цукерки та печиво. Зазвичай беруть саме ті солодощі, які за життя любили близькі. За народними віруваннями, душі померлих бачать, що про них дбають і пам’ятають досі.

Іноді на кладовище запрошують священнослужителя для панахиди або літії. Або ж можна просто запалити свічку або лампадку і помолитися самим.

Пам'ятайте, що найважливіше на Радоницю — це наша молитва, яка допомагає душам померлих знайти спокій. Й таким чином ми просимо у Господа простити померлим їхні гріхи.

Доброю справою в цей день вважається подати милостиню або допомогти нужденним.

Віряни у церкві на службі. Фото: pomisna.info

Радониця 2024 — що не можна робити

У поминальний день віряни дотримуються певних заборон. Тож, на Радоницю не можна:

залишати на могилках їжу — хоч цієї традиції дотримуються багато українців, церква вважає це забобоном і не схвалює (краще це частування віддати нужденним або комусь із перехожих як милостиню);

поминати померлих алкоголем, залишати на кладовищі алкоголь, сигарети;

їсти на кладовище й тим паче влаштовувати там застілля;

плакати та сумувати за померлим, адже так ми тривожимо душу, яка відійшла у царство Боже;

згадувати про померлих погано;

лаятися;

сваритися;

бажати комусь зла.

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