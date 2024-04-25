Вербна неділя 2024 — що не можна робити у свято, щоб не втратити здоров'я

Дівчина у церкві на Вербну неділю. Фото: google.com

Вже зовсім скоро православні віряни будуть відзначати одне з важливих церковних свят — Вербна неділя. Цього року воно відбудеться 28 квітня. Святковий день сповнений не тільки традиціями та прикметами, а й суворими заборонами.

Розповідаємо, які існують традиції на Вербну неділю та що не можна робити у свято, щоб не накликати біди та хвороб.

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Навіть з назви можна зрозуміти, що головним та традиційним атрибутом свята є верба — символ оновлення життя.

Напередодні, у суботу ввечері, православні християни з вербовими прутиками або вербовими гілочками відвідують храми на всеношну. Священнослужителі окроплюють гілки верби святою водою. Після цього парафіяни з запаленими свічками стоять до кінця святкової служби в честь Входу Ісуса Христа в Єрусалим.

Проте, в Україні зараз подібні служби неможливі через воєнний стан та запроваджену комендантську годину. Та кожен вірянин може подивитися службу онлайн, адже багато церков будуть робити трансляції.

На наступний день зранку, у саме свято, віряни знову йдуть до церкви й теж освячують вербові гілки.

Одна з важливих народних традицій, яка укорінилася в Україні — злегка "бити" близьких і друзів гілочками верби, примовляючи:

"Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля".

Також:

"Не я б'ю — верба б'є, за тиждень Великдень, уже недалечко червоне яєчко".

Освячена верба має обов'язково стояти вдома цілий рік як оберіг від лиха, хвороб та нечистої сили.

Віряни у церкві на свято Вербна неділя. Фото: google.com

Що можна робити у Вербну неділю

Попри те, що свято наповнене радістю, добротою та цікавими традиціями, віряни мають дотримуватися суворих заборон.

У Вербну неділю не можна:

тяжко працювати — цей день потрібно посвячувати Богу, а святом дорожити;

лаятися — це великий гріх та зневага до Бога;

ображатися;

пліткувати;

бажати зла іншим — так ми лише приваблюємо зло до себе, і все погане, що ми побажаємо комусь може вернутися до нас сторицею;

прибирати в оселі та прати — це необхідно було зробити до свята;

влаштовувати гучні гуляння з алкоголем — ще триває піст, а свято треба присвятити сім'ї, молитвам та Богу;

відвідувати розважальні заклади;

їсти м'ясні та молочні продукти (якщо ви дотримуєтеся посту);

топтати освячену вербу — хто зі зневагою поставиться до верби розгніває Бога, таку людину будуть чекати лише лиха та хвороби.

Дівчина у церкві на Вербну неділю. Фото: google.com

Які існують прикмети та забобони на свято Вербна неділя

Наші предки вірили, що збір верби на свято Вербна неділя треба здійснювати особливим чином й не кожна гілочка підходить для освячення.

Так, вважалося, що зрізати можна гілочки лише молодих дерев, на яких ще немає засохлих гілок і пошкоджень. Також не можна брати гілки з дерев, у яких є дупла, адже таким чином ми можемо образити природу.

Також не можна зрізати вербу, яка росте поруч із цвинтарем. Такі гілочки можуть стати джерелом страшних хвороб та нещасть.

Не рекомендується брати гілки з дерев, які схиляються над водою: у давнину люди вірили, що по ночах на таких гілках могли відпочивати водяні та русалки, які могли розгніватися на людину та наслати нещастя.

А щоб збільшити свій достаток, наші предки садили квітку або ж пересаджували кімнатні рослини. Вважалося, що такі рослини приносять багатство в будинок. Якщо ж квітка зів'яне, то ніякого прибутку не буде, а навпаки, незабаром чекають великі фінансові втрати. Тому за такою квіткою ретельно доглядали.

Також у Вербну неділю вірили у такі прикмети:

Яким буде вітер на свято, таким буде й літо.

Якщо на Вербну неділю тепла та ясна погода — слід чекати гарного врожаю цього року, а літо буде теплим.

Якщо з'їсти дев'ять вербних бруньок з освяченої у храмі гілки, можна захиститись від будь-якої хвороби.

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