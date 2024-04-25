Вербное воскресенье 2024 — что нельзя делать в праздник, чтобы не потерять здоровье

Девушка в церкви на Вербное воскресенье. Фото: google.com

Уже совсем скоро православные верующие будут отмечать один из важных церковных праздников — Вербное воскресенье. В этом году он состоится 28 апреля. Праздничный день полон не только традициями и приметами, но и строгими запретами.

Рассказываем, какие традиции существуют на Вербное воскресенье и что нельзя делать в праздник, чтобы не навлечь беды и болезни.

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Даже из названия можно понять, что главным и традиционным атрибутом праздника является верба — символ обновления жизни.

Накануне, в субботу вечером, православные христиане с веточками вербы посещают храмы на всенощное бдение. Священнослужители окропляют ветви вербы святой водой. После этого прихожане с зажженными свечами стоят до конца праздничной службы в честь входа Иисуса Христа в Иерусалим.

Однако в Украине сейчас подобные службы невозможны из-за военного положения и комендантского часа. Но каждый верующий может посмотреть службу онлайн, ведь многие церкви будут делать трансляции.

На следующий день утром, в сам праздник, верующие снова идут в церковь и тоже освящают ветви вербы.

Одна из важных народных традиций, укоренившаяся в Украине — слегка "бить" близких и друзей веточками ивы, приговаривая:

"Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля".

Также:

"Не я б'ю — верба б'є, за тиждень Великдень, уже недалечко червоне яєчко".

Освященная верба должна обязательно стоять дома круглый год как оберег от бед, болезней и нечистой силы.

Верующие в церкви на праздник Вербное воскресенье. Фото: google.com

Что можно делать в Вербное воскресенье

Несмотря на то, что праздник наполнен радостью, добротой и интересными традициями, верующие должны соблюдать строгие запреты.

В Вербное воскресенье нельзя:

тяжело работать — этот день нужно посвящать Богу, а праздником дорожить;

сквернословить — это великий грех и пренебрежение к Богу;

обижаться;

сплетничать;

желать зла другим — так мы только привлекаем зло к себе, и все плохое, что мы пожелаем кому-то может вернуться к нам сторицей;

убирать в доме и стирать — это необходимо было сделать к празднику;

устраивать громкие гуляния с алкоголем — еще продолжается пост, а праздник нужно посвятить семье, молитвам и Богу;

посещать развлекательные заведения;

есть мясные и молочные продукты (если вы соблюдаете пост);

топтать освященную вербу — кто с пренебрежением отнесется к вербе, разгневает Бога, такого человека будут ждать только беды и болезни.

Девушка в церкви на Вербное воскресенье. Фото: google.com

Какие существуют приметы и суеверия на праздник Вербное воскресенье

Наши предки верили, что сбор вербы на праздник Вербное воскресенье нужно совершать особым образом и не каждая веточка подходит для освящения.

Так, считалось, что срезать можно веточки только молодых деревьев, на которых еще нет засохших веток и повреждений. Также нельзя брать ветки из деревьев, у которых есть дупла, ведь таким образом мы можем обидеть природу.

Также нельзя срезать иву, растущую рядом с кладбищем. Такие веточки могут стать источником ужасных болезней и несчастий.

Не рекомендуется брать ветки с деревьев, склоняющихся над водой: в древности люди верили, что по ночам на таких ветвях могли отдыхать водяные и русалки, которые могли разгневаться на человека и наслать несчастье.

А чтобы увеличить свой достаток, наши предки сажали цветок или пересаживали комнатные растения. Считалось, что такие растения приносят достаток в дом. Если цветок увядающий, то никакой прибыли не будет, а наоборот, вскоре ждут большие финансовые потери. Поэтому за таким цветком тщательно ухаживали.

Также в Вербное воскресенье верили в следующие приметы:

Каким будет ветер в праздник, таким будет и лето.

Если на Вербное воскресенье теплая и ясная погода, следует ожидать хорошего урожая в этом году, а лето будет теплым.

Если съесть девять вербных почек из освященной в храме ветки, можно защититься от любой болезни.

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