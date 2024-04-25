Вербное воскресенье 2024 — что нельзя делать в праздник, чтобы не потерять здоровье

Приближается Вербное воскресенье — что нельзя делать, чтобы не навлечь болезни
Уже совсем скоро православные верующие будут отмечать один из важных церковных праздников — Вербное воскресенье. В этом году он состоится 28 апреля. Праздничный день полон не только традициями и приметами, но и строгими запретами.
Рассказываем, какие традиции существуют на Вербное воскресенье и что нельзя делать в праздник, чтобы не навлечь беды и болезни.
Вербное воскресенье 2024 — важные традиции праздника
Даже из названия можно понять, что главным и традиционным атрибутом праздника является верба — символ обновления жизни.
Накануне, в субботу вечером, православные христиане с веточками вербы посещают храмы на всенощное бдение. Священнослужители окропляют ветви вербы святой водой. После этого прихожане с зажженными свечами стоят до конца праздничной службы в честь входа Иисуса Христа в Иерусалим.
Однако в Украине сейчас подобные службы невозможны из-за военного положения и комендантского часа. Но каждый верующий может посмотреть службу онлайн, ведь многие церкви будут делать трансляции.
На следующий день утром, в сам праздник, верующие снова идут в церковь и тоже освящают ветви вербы.
Одна из важных народных традиций, укоренившаяся в Украине — слегка "бить" близких и друзей веточками ивы, приговаривая:
"Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля".
Также:
"Не я б'ю — верба б'є, за тиждень Великдень, уже недалечко червоне яєчко".
Освященная верба должна обязательно стоять дома круглый год как оберег от бед, болезней и нечистой силы.
Что можно делать в Вербное воскресенье
Несмотря на то, что праздник наполнен радостью, добротой и интересными традициями, верующие должны соблюдать строгие запреты.
В Вербное воскресенье нельзя:
- тяжело работать — этот день нужно посвящать Богу, а праздником дорожить;
- сквернословить — это великий грех и пренебрежение к Богу;
- обижаться;
- сплетничать;
- желать зла другим — так мы только привлекаем зло к себе, и все плохое, что мы пожелаем кому-то может вернуться к нам сторицей;
- убирать в доме и стирать — это необходимо было сделать к празднику;
- устраивать громкие гуляния с алкоголем — еще продолжается пост, а праздник нужно посвятить семье, молитвам и Богу;
- посещать развлекательные заведения;
- есть мясные и молочные продукты (если вы соблюдаете пост);
- топтать освященную вербу — кто с пренебрежением отнесется к вербе, разгневает Бога, такого человека будут ждать только беды и болезни.
Какие существуют приметы и суеверия на праздник Вербное воскресенье
Наши предки верили, что сбор вербы на праздник Вербное воскресенье нужно совершать особым образом и не каждая веточка подходит для освящения.
Так, считалось, что срезать можно веточки только молодых деревьев, на которых еще нет засохших веток и повреждений. Также нельзя брать ветки из деревьев, у которых есть дупла, ведь таким образом мы можем обидеть природу.
Также нельзя срезать иву, растущую рядом с кладбищем. Такие веточки могут стать источником ужасных болезней и несчастий.
Не рекомендуется брать ветки с деревьев, склоняющихся над водой: в древности люди верили, что по ночам на таких ветвях могли отдыхать водяные и русалки, которые могли разгневаться на человека и наслать несчастье.
А чтобы увеличить свой достаток, наши предки сажали цветок или пересаживали комнатные растения. Считалось, что такие растения приносят достаток в дом. Если цветок увядающий, то никакой прибыли не будет, а наоборот, вскоре ждут большие финансовые потери. Поэтому за таким цветком тщательно ухаживали.
Также в Вербное воскресенье верили в следующие приметы:
- Каким будет ветер в праздник, таким будет и лето.
- Если на Вербное воскресенье теплая и ясная погода, следует ожидать хорошего урожая в этом году, а лето будет теплым.
- Если съесть девять вербных почек из освященной в храме ветки, можно защититься от любой болезни.
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