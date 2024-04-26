Когда Радоница или Проводы 2024 — дата, правила поминовения и главные запреты

Верующие в церкви ставят свечи. Фото: google.com

Радоница — важный день для верующих, когда принято поминать умерших родных и близких, молиться за упокой их души. В народе эту дату также называют Гробки или Проводы.

Как правильно поминать усопших на Радонницу, что нужно делать в этот день, а что категорически запрещено, рассказываем далее в материале.

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В чем смысл Радоницы

Это первое после Пасхи общецерковное поминовение умерших. Радоница — дословно можно перевести как "радостная молитва за умерших". Ведь дата напоминает нам о воскресении Иисуса Христа и о грядущем воскресении всех мертвых.

Суть праздника состоит в том, чтобы напомнить нам, что душа человека не умирает, а продолжает свой путь, другая жизнь — вечная. А потому по умершим не унывают, а вспоминают добрым словом и с улыбкой, молятся о них.

Верующие в церкви на службе. Фото: pomisna.info

Когда Радоница в 2024 году

Радоницу принято проводить через девять дней после Пасхи, поскольку считается, что именно в эти дни души умерших посещают землю.

Поскольку Пасху православные верующие будут праздновать 5 мая, то провода выпадают на вторник, 14 мая. Однако большинство украинцев предпочитают устраивать их именно в воскресенье (12 или 19 мая). В любом случае очень важно вспомнить о них именно в этот период.

Верующая молится в церкви. Фото: pomisna.info

Как правильно поминать усопших на Радоницу — традиции и обычаи

Этот день нужно провести в тишине и покое. Оставив все мирские заботы, стоит помолиться за усопших, вспомнить хорошие моменты, которые вы провели вместе с ними.

Стоит в день поминовения посетить церковь, поставить свечу за упокой души и помолиться. Часто верующие перед службой представляют записочки с именами умерших для поминовения.

Еще одно важное дело, которое стоит совершить на Радоницу — посетить кладбище, убрать могилы. С собой можно принести цветы. Народный обычай нести на кладбище конфеты и печенье. Обычно берут именно те сладости, которые при жизни любили близкие. По народным верованиям, души умерших видят, что о них заботятся и помнят до сих пор.

Иногда на кладбище приглашают священнослужителя для панихиды или литии. Или можно просто зажечь свечу или лампадку и помолиться самим.

Помните, что самое важное на Радоницу — наша молитва, которая помогает душам умерших обрести покой. И таким образом мы просим у Господа простить умершим их грехи.

Добрым делом в этот день считается подать милостыню или помочь нуждающимся.

Верующие в церкви на службе. Фото: pomisna.info

Радоница 2024 — что нельзя делать

В поминальный день верующие соблюдают определенные запреты. Так что на Радоницу нельзя:

оставлять на могилках еду — хотя этой традиции придерживаются многие украинцы, церковь считает это суеверием и не одобряет (лучше это угощение отдать нуждающимся или кому-то из прохожих как милостыню);

поминать умерших алкоголем, оставлять на кладбище алкоголь, сигареты;

есть на кладбище и тем более устраивать там застолье;

плакать и печалиться об умершем, ведь так мы тревожим душу, которая отошла в царство Божие;

вспоминать об умерших плохое;

ругаться;

ссориться;

желать кому-то зла.

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