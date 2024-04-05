Ретроградний Меркурій у квітні 2024 року — коли, як вплине, що заборонено робити

Вплив небезпечного ретроградного Меркурія на людину. Колаж: Новини.LIVE

Одним з найнебезпечніших періодів в астрології вважається ретроградний Меркурій. Найближча до Сонця планета під час свого зворотного руху може негативно впливати на комунікацію, мислення та сприйняття.

Як довго триватиме ретроградний рух Меркурія у квітні 2024 року, у чому небезпека та що не можна робити у цей період, розповідаємо далі в матеріалі.

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Ретроградний Меркурій — дати 2024 року

Цьогоріч планета буде ретроградною доволі довгий період. Зворотний рух Меркурій розпочав ще 1 квітня, а триватиме це аж до 25 квітня.

Варто зауважити, що 2024 року буде ще два періоди ретроградного руху Меркурія:

з 5 по 28 серпня;

з 26 листопада по 15 грудня.

Який вплив матиме ретроградний Меркурій у квітні на життя

Як зазначають астрологи, як правило у цей період на людину чекає велика кількість змін, причому вони необов'язково можуть бути поганими. Ретроградність можна обернути собі на користь, якщо знати, як правильно діяти.

Також у цей період виникають проблеми зі спілкуванням, складно укладати угоди та розв’язувати проблеми, особливо у сферах, пов’язаних з комунікаціями, технологіями та мисленням.

Оскільки у квітні 2024 року "керувати" буде знак Зодіаку Овен, люди гостро відчуватимуть агресію і войовничий настрій. Особливо спокійними у цей період варто бути людям під знаками Діви та Близнюки, які знаходяться під опікою Меркурія.

На початок ретроградного Меркурія ще припадає повне затемнення Сонця. Астрологи наголошують, це найкращий час аби позбутися всього, що ускладнює нам життя, можна розв'язати складні проблеми.

Ретроградний Меркурій 2024 виявиться часом, коли можна буде поставити крапку в ситуаціях, що хвилюють вас із листопада-грудня 2023 року.

Небезпека ретроградного Меркурія. Фото: google.com

Що категорично заборонено робити в ретроградний Меркурій у квітні 2024 року

Під час ретроградного Меркурія існує низка заборон, які мають допомогти уникнути можливих проблем:

Варто відкласти важливі рішення, контракти та угоди. Краще ще раз все обдумати й приймати рішення, коли небезпечний період мине. Не варто проводити серйозні розмови чи обговорення, адже можуть виникати непорозуміння або конфлікти. Не можна починати нові проєкти. Не міняйте роботу та не шукайте нову під час ретроградного Меркурія. Не купуйте нову техніку або електроніку, адже покупка не виправдає сподівання та розчарує. Не плануйте важливі подорожі або поїздки, адже ретроградний Меркурій часто супроводжується затримками та непередбачуваними змінами у маршрутах. Не вірте чуткам та пліткам без перевірки фактів. У цей період краще уникати розповідей або поширення чуток, оскільки може бути більше шансів на непорозуміння або невірну інтерпретацію інформації.

Вплив планет на людину. Фото: shutterstock.com

Що необхідно робити в ретроградний Меркурій

Для того, щоб пройти період без проблем та втрат і навіть навпаки розв'язати свої проблеми та віднайти гармонію, у період з 1 по 25 квітня астрологи рекомендують:

влаштовувати генеральне прибирання;

викидати або віддавати на благодійність старі та непотрібні речі;

позбуватися шкідливих звичок;

обговорювати проблеми у стосунках, вирішувати їх без сварок, а приймаючи почуття та думки іншої сторони;

переглядати своє ставлення до роботи та те, чи підходить вона вам;

прощатися з людьми, які забирають енергію.

Важливо: інформація має більше розважальний характер. Слід пам'ятати, що ми самі є творцями власної долі. Сила духу, прагнення до самовдосконалення та розвитку допоможуть змінити життя на краще й досягти цілей.

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