Ретроградный Меркурий в апреле 2024 года — когда, как повлияет, что запрещено делать

Воздействие опасного ретроградного Меркурия на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Одним из самых опасных периодов в астрологии считается ретроградный Меркурий. Ближайшая к Солнцу планета во время своего обратного движения может негативно влиять на коммуникацию, мышление и восприятие.

Как долго будет продолжаться ретроградное движение Меркурия в апреле 2024 года, в чем опасность и что нельзя делать в этот период, рассказываем далее в материале.

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В этом году планета будет ретроградной довольно долгий период. Обратное движение Меркурий начал еще 1 апреля, а продлится это вплоть до 25 апреля.

Следует отметить, что в 2024 году будет еще два периода ретроградного движения Меркурия:

с 5 по 28 августа;

с 26 ноября по 15 декабря.

Какое влияние будет иметь ретроградный Меркурий в апреле на жизнь

Как отмечают астрологи, как правило, в этот период человека ждет большое количество изменений, причем они необязательно могут быть плохими. Ретроградность можно обратить в свою пользу, если знать, как правильно действовать.

Также в этот период возникают проблемы в общении, сложно заключать соглашения и решать проблемы, особенно в сферах, связанных с коммуникациями, технологиями и мышлением.

Поскольку в апреле 2024 года "руководить" будет знак Зодиака Овен, люди будут остро ощущать агрессию и воинственное настроение. Особенно спокойными в этот период следует быть людям под знаками Девы и Близнецы, которые находятся под опекой Меркурия.

К началу ретроградного Меркурия еще приходится полное затмение Солнца. Астрологи отмечают, что это лучшее время, чтобы избавиться от всего, что усложняет нам жизнь, можно решить сложные проблемы.

Ретроградный Меркурий в 2024 году окажется временем, когда можно будет поставить точку в волнующих вас ситуациях с ноября-декабря 2023 года.

Опасность ретроградного Меркурия. Фото: google.com

Что категорически запрещено делать в ретроградном Меркурии в апреле 2024 года

Во время ретроградного Меркурия существует ряд запретов, которые должны помочь избежать возможных проблем:

Следует отложить важные решения, контракты и соглашения. Лучше еще раз все обдумать и принимать решения, когда опасный период истечет. Не следует проводить серьезные разговоры или обсуждения, ведь могут возникать недоразумения или конфликты. Нельзя начинать новые проекты. Не меняйте работу и не ищите новую во время ретроградного Меркурия. Не покупайте новую технику или электронику, ведь покупка не оправдает надежды и разочарует. Не планируйте важные путешествия или поездки, ведь ретроградный Меркурий часто сопровождается задержками и непредсказуемыми изменениями в маршрутах. Не верьте слухам и сплетням без проверки фактов. В этот период лучше избегать рассказов или распространения слухов, поскольку может быть больше шансов на недоразумение или неверную интерпретацию информации.

Воздействие планет на человека. Фото: shutterstock.com

Что необходимо делать в ретроградном Меркурии

Чтобы пройти период без проблем и потерь и даже наоборот решить свои проблемы и обрести гармонию, в период с 1 по 25 апреля астрологи рекомендуют:

устраивать генеральную уборку;

выбрасывать или отдавать на благотворительность старые и ненужные вещи;

избавляться от вредных привычек;

обсуждать проблемы в отношениях, решать их без ссор, а принимая чувства и мысли другой стороны;

просматривать свое отношение к работе и то, подходит ли она вам;

прощаться с людьми, которые забирают энергию.

Важно: информация носит более развлекательный характер. Следует помнить, что мы сами являемся творцами собственной судьбы. Сила духа, стремление к самосовершенствованию и развитию помогут изменить жизнь к лучшему и достичь целей.

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