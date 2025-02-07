Феминитивы в украинской литературе — какие слово говорили раньше

Женщины общаются. Фото: Pexels

Доцент кафедры филологии Украинского католического университета Елена Синчак привела примеры из украинской литературы, которые показывают широкое использование феминитивов в прошлом. Сейчас их могут считать "нетипичными".

Об этом сказала Елена Синчак в интервью NV.

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Феминитивы в украинской литературе

"Например, слово "профессорка" писательница и феминистка Ольга Кобылянская употребляла "пани профессорка" в своей повести "Человек". Надо отметить, что в то время "профессорками" называли учительниц. Еще один известный украинский писатель, Иван Франко, в рассказе "Между добрыми людьми" употреблял такие слова как "уряднички" и "профессорки", — отметила Синчак.

По ее словам, слово "врачиха" Франко использовал в рассказе "Манипулянтка", а также Елена Пчилка в произведении "Товарищи".

Синчак говорит, что слово "врагиня" использовали такие авторы как:

писатель Павел Загребельный в своем романе "Роксолана";

писатель Валерьян Пидмогильный;

переводчик Виктор Шовкун;

переводчик и языковед Николай Лукаш;

писательница Оксана Забужко;

писатель-шестидесятник Валерий Шевчук.

По словам доцента, "врагиня" — слово, которое зарегистрировано в Русско-украинском словаре Агатангела Крымского.

"Больше всего с нашим временем совпадают примеры из 1920-1930-х, в частности из литературы, изданной на западе Украины. Например, я читала много книг о феминистическом движении в том регионе, и в этих книгах феминитивы были употреблены активно: "геройка", "общественница" и тому подобное. В Украине Приднепровской мы эту феминизацию видим в словарях", — отметила Синчак.

Напомним, Синчак объяснила, как формируются феминитивы в украинском языке.

Также Синчак выразила мнение, что внедрение феминитивов в украинский язык должно осуществляться на государственном уровне с участием экспертов.