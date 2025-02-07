Феминитивы в украинской литературе — какие слово говорили раньше

Феминитивы в украинской литературе — примеры из прошлого
Доцент кафедры филологии Украинского католического университета Елена Синчак привела примеры из украинской литературы, которые показывают широкое использование феминитивов в прошлом. Сейчас их могут считать "нетипичными".
Об этом сказала Елена Синчак в интервью NV.
Феминитивы в украинской литературе
"Например, слово "профессорка" писательница и феминистка Ольга Кобылянская употребляла "пани профессорка" в своей повести "Человек". Надо отметить, что в то время "профессорками" называли учительниц. Еще один известный украинский писатель, Иван Франко, в рассказе "Между добрыми людьми" употреблял такие слова как "уряднички" и "профессорки", — отметила Синчак.
По ее словам, слово "врачиха" Франко использовал в рассказе "Манипулянтка", а также Елена Пчилка в произведении "Товарищи".
Синчак говорит, что слово "врагиня" использовали такие авторы как:
- писатель Павел Загребельный в своем романе "Роксолана";
- писатель Валерьян Пидмогильный;
- переводчик Виктор Шовкун;
- переводчик и языковед Николай Лукаш;
- писательница Оксана Забужко;
- писатель-шестидесятник Валерий Шевчук.
По словам доцента, "врагиня" — слово, которое зарегистрировано в Русско-украинском словаре Агатангела Крымского.
"Больше всего с нашим временем совпадают примеры из 1920-1930-х, в частности из литературы, изданной на западе Украины. Например, я читала много книг о феминистическом движении в том регионе, и в этих книгах феминитивы были употреблены активно: "геройка", "общественница" и тому подобное. В Украине Приднепровской мы эту феминизацию видим в словарях", — отметила Синчак.
Напомним, Синчак объяснила, как формируются феминитивы в украинском языке.
Также Синчак выразила мнение, что внедрение феминитивов в украинский язык должно осуществляться на государственном уровне с участием экспертов.
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