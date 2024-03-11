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Головоломка с недвижимостью — помогите найти три отличия между домами

11 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: помогите владельцам найти три отличия между домами
Видите разницу? Рисунок: fresherslive.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Два одинаковых дома, которые легко перепутать и попасть не к себе домой, особенно когда жители только что переехали в новый дом. Помогите новым владельцам найти три отличия между домами за 10 секунд.

Головоломку выдвинул FreshersLive.

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Головоломка с недвижимостью - помогите найти три отличия между домами - фото 1

Дома кажутся совершенно одинаковыми, но есть нюансы, по которым их могут различать владельцы.

Сможете ли вы найти разницу?

Оптические головоломки всегда вызывают у людей любопытство. Их изучение не только делает людей любознательными и заинтересованными, но и повышает эффективность работы мозга и глаз, развивая навыки наблюдения.

Внимательно посмотрите на изображение. Поищите отличия на крыше, стенах, окнах, дворе, еще где-то.

Если не можете найти их, не беспокойтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Головоломка с недвижимостью - помогите найти три отличия между домами - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.

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