Оптическая головоломка: помогите владельцам найти три отличия между домами

Головоломка с недвижимостью — помогите найти три отличия между домами
Два одинаковых дома, которые легко перепутать и попасть не к себе домой, особенно когда жители только что переехали в новый дом. Помогите новым владельцам найти три отличия между домами за 10 секунд.
Головоломку выдвинул FreshersLive.
Оптическая головоломка "Домики"
Дома кажутся совершенно одинаковыми, но есть нюансы, по которым их могут различать владельцы.
Сможете ли вы найти разницу?
Оптические головоломки всегда вызывают у людей любопытство. Их изучение не только делает людей любознательными и заинтересованными, но и повышает эффективность работы мозга и глаз, развивая навыки наблюдения.
Внимательно посмотрите на изображение. Поищите отличия на крыше, стенах, окнах, дворе, еще где-то.
Если не можете найти их, не беспокойтесь, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.
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