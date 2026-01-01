Видео
Главная Life Как стать более привлекательным человеком — помогут 5 привычек

Как стать более привлекательным человеком — помогут 5 привычек

Дата публикации 1 января 2026 14:14
Какие простые привычки мгновенно добавляют привлекательности — психологи ответили
Девушка разговаривает с парнем. Фото: Freepik

Многие считают, что привлекательность человека определяется внешностью, однако на самом деле это не так. На эффектность влияют привычки. Именно они привлекают внимание и придают уверенности.

Об этом пишет РБК-Україна.

Читайте также:

Привычки, которые мгновенно добавляют привлекательности

Улыбка

Люди всегда тянутся к тем, кто улыбается. На подсознательном уровне это подсказывает им, что такая личность открытая, искренняя и добрая. Психологи отмечают, что смех мгновенно сделает вас более привлекательным.

Прямая осанка

Осанка и походка указывают на уверенность человека в себе. Привычка держать спину ровно добавляет вам большей открытости. Люди будут хотеть с вами общаться.

Контакт глазами

Психологи добавляют, что привычка смотреть собеседнику в глаза также делает человека более привлекательным. Это создает ощущение доверия и показывает, что вам действительно интересно с ним общаться.

Хорошее чувство юмора

Привычка шутить всегда делает человека более обаятельным. Меткая шутка или легкая улыбка могут разрядить атмосферу и сделать разговор более приятным.

Ухоженный вид

Если вы хотите быть привлекательными для других людей, стоит следить за своей внешностью. Привычка носить чистую одежду и аккуратно укладывать волосы всегда производит положительное впечатление о личности.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки украинцев вызывают удивление у иностранцев. Они не понимают этих вещей.

Также мы рассказывали о том, какое поведение было нормой в 90-х. Сейчас это кажется чем-то странным.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
