Привычки украинцев, непонятные для иностранцев — почему они кажутся странными

Удивленная женщина. Фото: Freepik

Представители каждой страны имеют свои традиции, порядки и привычки. Некоторые вещи, присущие украинцам, иностранцам совсем непонятны. Такое поведение кажется им странным и даже может шокировать.

Об этом пишет НСН.

Привычки украинцев, которые иностранцы не понимают

Украинцы любят самолечение

Иностранцев удивляет то, что украинцы редко обращаются к врачам. Многие люди лечатся народными методами или же сами себе назначают медикаменты. Представителей других стран, в которых сначала надо посетить врача и получить рецепт, такая привычка очень удивляет.

Украинцы снимают дома обувь

Многие украинцы пользуются домашней обувью и обязательно разуваются перед тем, как зайти в дом. Для иностранцев такая привычка очень странная, ведь в США, например, не принято снимать дома обувь. Более того, гости даже могут обидеться, если попросить их разуться.

В Украине нельзя играть с чужими детьми без разрешения

Многих иностранцев удивляет, что украинцы настороженно относятся к тем, кто общается с чужими детьми без разрешения. Во многих странах сказать что-то малышам на улице считается нормой, а в индонезийской культуре игнорирование ребенка и вовсе будет считаться невежливостью.

Любовь к замысловатым шуткам

Многие иностранцы считают, что украинские шутки похожи на капусту. Их нужно разгадывать и додумывать финал самому, ведь часто самая смешная часть остается неозвученной. Для представителей других стран, которые привыкли к незавуалированным шуткам, это кажется странным.

Украинцы приходят в гости без приглашения

Иностранцев удивляет то, что украинцы могут прийти в гости без предупреждения, или же позвонить за несколько минут до визита. Во многих странах такое поведение расценивается как нарушение личного пространства и наглое вмешательство в жизнь других. Однако иностранцы также отмечают, что такая привычка однозначно делает украинцев более дружелюбными.

