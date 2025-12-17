5 вещей, которые считались вежливыми в 80-х — сейчас укажут на невоспитанность

Женщина встречает гостей. Фото: Freepik

Правила этикета со временем развиваются и меняются. То, что казалось вежливым десятилетие назад, сегодня уже считается дурным тоном. В частности, в 80-х многие имели привычки, о которых в современном мире лучше забыть.

Об этом пишет VegOut.

Какие привычки из прошлого указывают на невоспитанность

Прийти к кому-то домой без предупреждения

Раньше появление гостей на пороге без предупреждения считалось нормой. В 80-х близкие или друзья могли приходить в любое время и без предварительных договоренностей. Сегодня же такое поведение считается настоящей невоспитанностью. Более того, гости могут так и не дождаться, что им откроют дверь, если встреча не была согласована.

Звонить вместо того, чтобы написать сообщение

Звонить без предупреждения сейчас считается чем-то непонятным и странным. Молодежь убеждена, что не стоит тратить время на разговоры, если можно все объяснить в сообщении. А вот в 80-х звонок — это был единственный вариант для того, чтобы поговорить. Поэтому тогда это считалось абсолютной нормой.

Никогда не обсуждать деньги или зарплаты

В 80-х разговоры о деньгах или зарплате считались пиком невоспитанности. Если же кто-то заводил речь о том, сколько он зарабатывает, или тем более интересовался доходами других людей, его поведение считали грубым и невежливым. Сегодня же обсуждение финансов и состояния — это норма, которая не вызывает удивления.

Всегда одеваться официально для авиаперелетов

В 80-х люди собирались в аэропорт так, будто шли на деловую встречу: лучшие костюмы, платья, каблуки и аксессуары. В то время полет на самолете считался особым событием. Сегодня же комфорт стал приоритетом. Спортивная одежда, эластичные брюки и многослойная одежда — это униформа современного путешественника.

Вставать, когда кто-то входит в комнату

Еще одна привычка, которая указывала на воспитанность в 80-х, — вставать, когда кто-то заходит в комнату. Это было признаком уважения и хорошего воспитания. Однако в современном мире такой формальный жест исчез из повседневной жизни. Он может быть актуальным для деловых встреч, однако в непринужденной среде такая привычка считается лишней.

