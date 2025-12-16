Как правильно здороваться на украинском языке — благозвучные варианты

Девушка держит тетрадь в руках. Фото: Freepik

Часто люди во время того, как здороваются, говорят "Добрий ранок" или "Добрий день". Однако на самом деле эти фразы считаются ошибочными. В украинском языке существуют другие соответствия, которые нужно употреблять в таких случаях.

Об этом рассказала филолог и основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Как здороваться на украинском языке

Если вы хотите поздороваться с человеком утром, то стоит забыть о фразе "Добрий ранок", поскольку это будет ошибкой. Как отмечает филолог, единственная правильная форма приветствия — "Доброго ранку".

При этом, когда мы здороваемся днем и вечером, то стоит говорить "Добрий день" и "Добрий вечір". А вот фраза "Доброго дня" будет ошибкой во время приветствия. Ее следует использовать только в пожеланиях. Например, правильно будет сказать "Я бажаю вам гарного дня" однако фраза "Доброго дня, шановні колеги" будет ненормативной.

В украинском языке кроме этих трех вариантов есть еще и другие формы приветствия, которые звучат красиво и интересно:

"Вітаю!";

"Мої вітання!";

"Радий вас бачити!";

"Радий вітати вас!";

"Здрастуйте!".

В украинском языке существует немало синонимов, которые можно говорить во время приветствия. Стоит чередовать их и использовать чаще, чтобы ваша речь стала более привлекательной и интересной. Это поможет поразить собеседника и покажет, что у вас высокий уровень владения украинским языком.

Напомним, ранее мы писали о том, что означает фразеологизм "показать зубы". Его можно использовать в нескольких ситуациях.

Также мы рассказывали о том, как сказать на украинском "Совет да любовь!". Есть несколько красивых вариантов.