Не "добрий ранок" — как правильно здороваться на украинском

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 12:08
Как правильно здороваться на украинском языке — благозвучные варианты
Девушка держит тетрадь в руках. Фото: Freepik

Часто люди во время того, как здороваются, говорят "Добрий ранок" или "Добрий день". Однако на самом деле эти фразы считаются ошибочными. В украинском языке существуют другие соответствия, которые нужно употреблять в таких случаях.

Об этом рассказала филолог и основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис в Instagram.

Читайте также:

Как здороваться на украинском языке

Если вы хотите поздороваться с человеком утром, то стоит забыть о фразе "Добрий ранок", поскольку это будет ошибкой. Как отмечает филолог, единственная правильная форма приветствия — "Доброго ранку".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При этом, когда мы здороваемся днем и вечером, то стоит говорить "Добрий день" и "Добрий вечір". А вот фраза "Доброго дня" будет ошибкой во время приветствия. Ее следует использовать только в пожеланиях. Например, правильно будет сказать "Я бажаю вам гарного дня" однако фраза "Доброго дня, шановні колеги" будет ненормативной.

В украинском языке кроме этих трех вариантов есть еще и другие формы приветствия, которые звучат красиво и интересно:

  • "Вітаю!";
  • "Мої вітання!";
  • "Радий вас бачити!";
  • "Радий вітати вас!";
  • "Здрастуйте!".

В украинском языке существует немало синонимов, которые можно говорить во время приветствия. Стоит чередовать их и использовать чаще, чтобы ваша речь стала более привлекательной и интересной. Это поможет поразить собеседника и покажет, что у вас высокий уровень владения украинским языком.

украинский язык советы фраза язык Приветствие
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
