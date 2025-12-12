Видео
Главная Life Что означает фразеологизм "показать зубы" — простое объяснение

Что означает фразеологизм "показать зубы" — простое объяснение

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 12:45
Фразеологизм "показать зубы" — что это значит и когда стоит использовать
Девушка учится. Фото: Freepik

В украинском языке есть немало фразеологизмов, которые усиливают и делают общение более интересным и колоритным. Они отражают большой опыт украинцев и настоящую народную мудрость. Среди ряда фраз есть одна, которая звучит необычно и имеет интересное значение. Речь идет о фразеологизме "показать зубы".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Значение фразеологизма "показать зубы"

Фразеологизм "показать зубы" означает быть готовым к защите и дать отпор. Например, "Неожиданно он показал зубы и ответил, что так обращаться с ним нельзя" или "Я не знала, чего ждать от нового коллектива, но была готова в любой момент показать зубы".

Есть еще одно значение такой фразы. "Показать зубы" — это проявить свой истинный характер или злые намерения. Например, "Она скрывала свою сущность, но я знал, что скоро эта женщина покажет зубы и все поймут, какая она на самом деле" или "Он показал зубы в тот момент, когда я ждала поддержки".

Кроме того, такой фразеологизм можно сказать и по-другому, заменив слово зубы на когти, рога или когти. Значение фразы останется таким же. Например, "Новая коллега показала когти еще до того, как мы успели хорошо с ней познакомиться".

Существуют и фразеологизмы-синонимы, которыми можно заменить выражение "показать зубы":

  • "показать характер";
  • "проявить грозный вид";
  • "встать на дыбы";
  • "дать отпор".

Эти варианты имеют одинаковое значение. Не стоит пренебрегать интересными и меткими фразами, ведь их использование может разнообразить язык.

украинский язык интересные факты фраза язык слова
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
