Фразеологизм "показать зубы" — что это значит и когда стоит использовать

В украинском языке есть немало фразеологизмов, которые усиливают и делают общение более интересным и колоритным. Они отражают большой опыт украинцев и настоящую народную мудрость. Среди ряда фраз есть одна, которая звучит необычно и имеет интересное значение. Речь идет о фразеологизме "показать зубы".

Значение фразеологизма "показать зубы"

Фразеологизм "показать зубы" означает быть готовым к защите и дать отпор. Например, "Неожиданно он показал зубы и ответил, что так обращаться с ним нельзя" или "Я не знала, чего ждать от нового коллектива, но была готова в любой момент показать зубы".

Есть еще одно значение такой фразы. "Показать зубы" — это проявить свой истинный характер или злые намерения. Например, "Она скрывала свою сущность, но я знал, что скоро эта женщина покажет зубы и все поймут, какая она на самом деле" или "Он показал зубы в тот момент, когда я ждала поддержки".

Кроме того, такой фразеологизм можно сказать и по-другому, заменив слово зубы на когти, рога или когти. Значение фразы останется таким же. Например, "Новая коллега показала когти еще до того, как мы успели хорошо с ней познакомиться".

Существуют и фразеологизмы-синонимы, которыми можно заменить выражение "показать зубы":

"показать характер";

"проявить грозный вид";

"встать на дыбы";

"дать отпор".

Эти варианты имеют одинаковое значение. Не стоит пренебрегать интересными и меткими фразами, ведь их использование может разнообразить язык.

