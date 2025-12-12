Фразеологизм "показать зубы" — что это значит и когда стоит использовать

Что означает фразеологизм "показать зубы" — простое объяснение
В украинском языке есть немало фразеологизмов, которые усиливают и делают общение более интересным и колоритным. Они отражают большой опыт украинцев и настоящую народную мудрость. Среди ряда фраз есть одна, которая звучит необычно и имеет интересное значение. Речь идет о фразеологизме "показать зубы".
Значение фразеологизма "показать зубы"
Фразеологизм "показать зубы" означает быть готовым к защите и дать отпор. Например, "Неожиданно он показал зубы и ответил, что так обращаться с ним нельзя" или "Я не знала, чего ждать от нового коллектива, но была готова в любой момент показать зубы".
Есть еще одно значение такой фразы. "Показать зубы" — это проявить свой истинный характер или злые намерения. Например, "Она скрывала свою сущность, но я знал, что скоро эта женщина покажет зубы и все поймут, какая она на самом деле" или "Он показал зубы в тот момент, когда я ждала поддержки".
Кроме того, такой фразеологизм можно сказать и по-другому, заменив слово зубы на когти, рога или когти. Значение фразы останется таким же. Например, "Новая коллега показала когти еще до того, как мы успели хорошо с ней познакомиться".
Существуют и фразеологизмы-синонимы, которыми можно заменить выражение "показать зубы":
- "показать характер";
- "проявить грозный вид";
- "встать на дыбы";
- "дать отпор".
Эти варианты имеют одинаковое значение. Не стоит пренебрегать интересными и меткими фразами, ведь их использование может разнообразить язык.
