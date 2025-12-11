Видео
Украинские заменители слову "типу" — красивые и благозвучные

Украинские заменители слову "типу" — красивые и благозвучные

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 11:45
Чем заменить слово "типу" в украинском языке — лучшие варианты
Девушка пишет в тетради. Фото: Freepik

Многие привыкли говорить слово "типу" и даже не задумываются о том, что на самом деле такой вариант в украинском языке употреблять неправильно. Это слово-паразит, которое можно заменить более красивыми и интересными вариантами.

Об этом рассказала доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима для УНІАН.

Слово "типу" очень распространено. Его часто можно услышать от тех, кто пытается описать что-то или объяснить собственное мнение. Однако, как отмечает языковед, такое выражение является калькой из русского языка. Именно поэтому его следует избегать и заменить украинскими аналогами.

Для сравнения и сходства Сулима советует использовать слова "на кшталт" или "на зразок". Они подойдут к различным языковым стилям и смогут не менее точно подчеркнуть объяснение, например, "Я б хотіла послухати щось на кшталт пісень Тіни Кароль". Кроме того, в том же самом значении можно употреблять также слово "навзір". Однако это более разговорный вариант.

Если же вы хотите использовать слово "типу" для объединения предложений, уточнения выражения или выражения вероятности события, то стоит заменить его такими аналогами:

  • "ніби";
  • "буцім";
  • "буцімто";
  • "мовляв".

Например, "Я почуваюся так, буцім і не спала зовсім" или "Мені відмовили у гранті, мовляв, бізнес-план потрібно вдосконалити". Такие слова стилистически маркированы, поэтому Сулима советует употреблять их в неофициальной речи — разговорном или художественном стилях.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
