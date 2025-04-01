Почему украинцы больше ругаются во время войны — объяснение лингвистки

Женщина закрывает рот. Фото: Freepik

После начала полномасштабной войны в украинском языке значительно возросло количество обсценной лексики, и это явление, по мнению языковедов, вполне естественно. Ругань сейчас выполняет важную психологическую функцию — помогает людям справляться со стрессом.

Об этом рассказала в интервью NV лингвистка и автор книг Ольга Дубчак.

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"Язык призван не только передавать информацию, но и выражать эмоции, — объясняет исследовательница, - И поскольку мы все находимся в стрессовом периоде, то с помощью языка можем выплеснуть накопленный негатив", — говорит Ольга Дубчак.

По словам исследовательницы, такие изменения языка - временное явление. После окончания войны, вероятно, уровень употребления ругани снизится. Однако сейчас, когда народ сталкивается с насилием и несправедливостью, такие слова являются лишь частью эмоциональной защиты.

"Бранные слова, которые мы употребляем, дают нам определенное облегчение - таким образом мы очерчиваем свое отношение, все свое пренебрежение к тем, кто пришел нас убивать", — сказала языковед.

Как изменился украинский язык

В то же время язык активно меняется. Раньше россиян называли "москалями" или "кацапами", а теперь в украинском языке появился целый ряд новых пренебрежительных названий. Языковед призналась, что больше всего ей нравится слово "русня", поскольку оно, по ее мнению, наиболее точно передает эмоции, которые сейчас переживает украинское общество. Исследовательница также высоко оценила креативность украинцев в создании новой бранной лексики, видя в этом проявление народного языкового творчества.

"Сегодня множество слов — "русня", "орки", "свинособаки", даже "пид...ры". Это слово вообще полностью изменило свое значение", — резюмирует Ольга Дутчак.

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