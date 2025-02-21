Які слова можуть вимовити лише українці — іноземці зламають язик

Дитина з українським прапором. Ілюстративне фото: Shutterstock

Сьогодні в Україні та світі святкують Міжнародний день рідної мови. Зазначимо, що наша мова багата на незвичайні слова, які роблять її унікальної, і є низка слів, які не зможуть вимовити іноземці.

Про це повідомляє ресурс "Рух за мову".

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На платформі "Рух за мову" представлено добірку з двадцяти українських слів, значення яких знайоме лише носіям нашої мови. Це самобутні вирази, що не мають прямих аналогів у жодній іншій мовній системі світу. В цей перелік увійшли наступні слова:

вештатися — безцільно блукати або ходити туди-сюди без конкретної мети;

— безцільно блукати або ходити туди-сюди без конкретної мети; духмяний — із приємним, насиченим ароматом, що добре відчувається;

— із приємним, насиченим ароматом, що добре відчувається; кмітливий — розумний та винахідливий, здатний швидко міркувати;

— розумний та винахідливий, здатний швидко міркувати; непереливки — так говорять про людину, яка опинилася у складній ситуації або зазнає труднощів;

— так говорять про людину, яка опинилася у складній ситуації або зазнає труднощів; обценьки — інструмент із вигнутими кінцями, який використовують для витягування цвяхів;

— інструмент із вигнутими кінцями, який використовують для витягування цвяхів; пасіювати — сердитися, гніватися чи проявляти роздратування;

— сердитися, гніватися чи проявляти роздратування; пуцьвірінок — маленьке, ще безперо пташеня. Також ніжне звертання до дитини;

— маленьке, ще безперо пташеня. Також ніжне звертання до дитини; телепень — людина незграбна, неуважна або не надто кмітлива;

— людина незграбна, неуважна або не надто кмітлива; теревенити — вести довгі, часто беззмістовні розмови; базікати;

вести довгі, часто беззмістовні розмови; базікати; філіжанка — чашка, горня;

— чашка, горня; вирій — місце, куди на зиму відлітають птахи, переважно теплі краї;

— місце, куди на зиму відлітають птахи, переважно теплі краї; добродій — людина, що безкорисливо допомагає іншим;

— людина, що безкорисливо допомагає іншим; залізниця — спеціально облаштована дорога з рейками для руху потягів;

— спеціально облаштована дорога з рейками для руху потягів; книгарня — магазин, у якому продають книжки;

— магазин, у якому продають книжки; кохати — відчувати глибоку любов або ніжну прихильність до когось чи чогось;

— відчувати глибоку любов або ніжну прихильність до когось чи чогось; митець —творча людина, яка займається мистецтвом;

—творча людина, яка займається мистецтвом; нівроку — слово, що означає схвальну оцінку: "непогано", "цілком добре";

— слово, що означає схвальну оцінку: "непогано", "цілком добре"; олія — рослинний жир у рідкому вигляді, також фарба на основі такої речовини;

— рослинний жир у рідкому вигляді, також фарба на основі такої речовини; обіруч — одночасне використання обох рук, з обох боків;

— одночасне використання обох рук, з обох боків; шахівниця — дошка, розмічена для гри в шахи.

Нагадаємо, ми писали, що мовознавець Олександр Авраменко розповів, як в українській мові замінити російське слово "блін". Зокрема, в нашій мові є щонайменше п'ять відповідників.

Також ми повідомляли, які слова знає не кожен українець.