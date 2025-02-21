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Які українські слова не зможе зрозуміти та вимовити іноземець

21 лютого 2025 07:00
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Які слова можуть вимовити лише українці — іноземці зламають язик
Дитина з українським прапором. Ілюстративне фото: Shutterstock
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Сьогодні в Україні та світі святкують Міжнародний день рідної мови. Зазначимо, що наша мова багата на незвичайні слова, які роблять її унікальної, і є низка слів, які не зможуть вимовити іноземці.

Про це повідомляє ресурс "Рух за мову".

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На платформі "Рух за мову" представлено добірку з двадцяти українських слів, значення яких знайоме лише носіям нашої мови. Це самобутні вирази, що не мають прямих аналогів у жодній іншій мовній системі світу. В цей перелік увійшли наступні слова:

  • вештатися — безцільно блукати або ходити туди-сюди без конкретної мети;
  • духмяний — із приємним, насиченим ароматом, що добре відчувається;
  • кмітливий — розумний та винахідливий, здатний швидко міркувати;
  • непереливки — так говорять про людину, яка опинилася у складній ситуації або зазнає труднощів;
  • обценьки — інструмент із вигнутими кінцями, який використовують для витягування цвяхів;
  • пасіювати — сердитися, гніватися чи проявляти роздратування;
  • пуцьвірінок — маленьке, ще безперо пташеня. Також ніжне звертання до дитини;
  • телепень — людина незграбна, неуважна або не надто кмітлива;
  • теревенити — вести довгі, часто беззмістовні розмови; базікати;
  • філіжанка — чашка, горня;
  • вирій — місце, куди на зиму відлітають птахи, переважно теплі краї;
  • добродій — людина, що безкорисливо допомагає іншим;
  • залізниця — спеціально облаштована дорога з рейками для руху потягів;
  • книгарня — магазин, у якому продають книжки;
  • кохати — відчувати глибоку любов або ніжну прихильність до когось чи чогось;
  • митець —творча людина, яка займається мистецтвом;
  • нівроку — слово, що означає схвальну оцінку: "непогано", "цілком добре";
  • олія — рослинний жир у рідкому вигляді, також фарба на основі такої речовини;
  • обіруч — одночасне використання обох рук, з обох боків;
  • шахівниця — дошка, розмічена для гри в шахи.

Нагадаємо, ми писали, що мовознавець Олександр Авраменко розповів, як в українській мові замінити російське слово "блін". Зокрема, в нашій мові є щонайменше п'ять відповідників.

Також ми повідомляли, які слова знає не кожен українець.

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