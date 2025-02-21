Які слова можуть вимовити лише українці — іноземці зламають язик

Які українські слова не зможе зрозуміти та вимовити іноземець
Сьогодні в Україні та світі святкують Міжнародний день рідної мови. Зазначимо, що наша мова багата на незвичайні слова, які роблять її унікальної, і є низка слів, які не зможуть вимовити іноземці.
Про це повідомляє ресурс "Рух за мову".
Унікальні слова українською, які можуть вимовити лише українці
На платформі "Рух за мову" представлено добірку з двадцяти українських слів, значення яких знайоме лише носіям нашої мови. Це самобутні вирази, що не мають прямих аналогів у жодній іншій мовній системі світу. В цей перелік увійшли наступні слова:
- вештатися — безцільно блукати або ходити туди-сюди без конкретної мети;
- духмяний — із приємним, насиченим ароматом, що добре відчувається;
- кмітливий — розумний та винахідливий, здатний швидко міркувати;
- непереливки — так говорять про людину, яка опинилася у складній ситуації або зазнає труднощів;
- обценьки — інструмент із вигнутими кінцями, який використовують для витягування цвяхів;
- пасіювати — сердитися, гніватися чи проявляти роздратування;
- пуцьвірінок — маленьке, ще безперо пташеня. Також ніжне звертання до дитини;
- телепень — людина незграбна, неуважна або не надто кмітлива;
- теревенити — вести довгі, часто беззмістовні розмови; базікати;
- філіжанка — чашка, горня;
- вирій — місце, куди на зиму відлітають птахи, переважно теплі краї;
- добродій — людина, що безкорисливо допомагає іншим;
- залізниця — спеціально облаштована дорога з рейками для руху потягів;
- книгарня — магазин, у якому продають книжки;
- кохати — відчувати глибоку любов або ніжну прихильність до когось чи чогось;
- митець —творча людина, яка займається мистецтвом;
- нівроку — слово, що означає схвальну оцінку: "непогано", "цілком добре";
- олія — рослинний жир у рідкому вигляді, також фарба на основі такої речовини;
- обіруч — одночасне використання обох рук, з обох боків;
- шахівниця — дошка, розмічена для гри в шахи.
Нагадаємо, ми писали, що мовознавець Олександр Авраменко розповів, як в українській мові замінити російське слово "блін". Зокрема, в нашій мові є щонайменше п'ять відповідників.
Також ми повідомляли, які слова знає не кожен українець.
Читайте Новини.LIVE!