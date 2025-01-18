Олександр Авраменко пояснив, як лаятися українською мовою

Як замінити "блін" — 5 варіантів лайки українською від Авраменка
Часто від українців можна почути російське жаргонне слово "блін", яке має на меті передати засмучення. Цю лайку не варто тягнути в українську мову, а тим більше перекладати на "млинець", адже її можна замінити на щонайменше п'ять відповідників.
Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко, передає Телеграф.
Як лаятися українською мовою
Мовознавець пояснив, що подив, засмучення або прикрість можна передати українськими словами. Зокрема, йдеться про такі:
- чорт;
- до біса;
- грець;
- дідько;
- трясця.
"Тож лаятися теж треба грамотно. Але найліпше, коли словниковий запас настільки багатий, що вистачає культурних слів для вираження будь-якої емоції. Ось і все", — наголосив Авраменко.
Як висловити здивування українською
Водночас філологиня, викладачка та авторка навчальних матеріалів на платформі Є-мова Оксана Гордійчук зазначила, що першочергово під впливом емоцій люди вживають вигуки, яких в українській мові є безліч. Наприклад, "отакої" або "дзуськи" можна сказати, коли хочемо когось спинити або припинити якусь дію. Для раптових неприємних випадків можна використовувати такі слова:
- ой лишенько!
- халепа;
- а хоч тобі!
- хай йому грець!
- ось тобі й маєш!
Нагадаємо, що Авраменко дав поради, як перейти на українську мову. Вони особливо будуть корисні тим, хто живе в російськомовній родині або сім'ї, яка послуговується суржиком.
Також мовознавець розповів про неологізми, народжені війною. За його словами, ці слова виникли після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.
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