Олександр Авраменко пояснив, як лаятися українською мовою

Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko

Часто від українців можна почути російське жаргонне слово "блін", яке має на меті передати засмучення. Цю лайку не варто тягнути в українську мову, а тим більше перекладати на "млинець", адже її можна замінити на щонайменше п'ять відповідників.

Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко, передає Телеграф.

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Мовознавець пояснив, що подив, засмучення або прикрість можна передати українськими словами. Зокрема, йдеться про такі:

чорт;

до біса;

грець;

дідько;

трясця.

"Тож лаятися теж треба грамотно. Але найліпше, коли словниковий запас настільки багатий, що вистачає культурних слів для вираження будь-якої емоції. Ось і все", — наголосив Авраменко.

Як висловити здивування українською

Водночас філологиня, викладачка та авторка навчальних матеріалів на платформі Є-мова Оксана Гордійчук зазначила, що першочергово під впливом емоцій люди вживають вигуки, яких в українській мові є безліч. Наприклад, "отакої" або "дзуськи" можна сказати, коли хочемо когось спинити або припинити якусь дію. Для раптових неприємних випадків можна використовувати такі слова:

ой лишенько!

халепа;

а хоч тобі!

хай йому грець!

ось тобі й маєш!

Нагадаємо, що Авраменко дав поради, як перейти на українську мову. Вони особливо будуть корисні тим, хто живе в російськомовній родині або сім'ї, яка послуговується суржиком.

Також мовознавець розповів про неологізми, народжені війною. За його словами, ці слова виникли після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.