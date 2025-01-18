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Як замінити "блін" — 5 варіантів лайки українською від Авраменка

18 січня 2025 18:24
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Олександр Авраменко пояснив, як лаятися українською мовою
Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Часто від українців можна почути російське жаргонне слово "блін", яке має на меті передати засмучення. Цю лайку не варто тягнути в українську мову, а тим більше перекладати на "млинець", адже її можна замінити на щонайменше п'ять відповідників.

Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко, передає Телеграф.

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Мовознавець пояснив, що подив, засмучення або прикрість можна передати українськими словами. Зокрема, йдеться про такі:

  • чорт;
  • до біса;
  • грець;
  • дідько;
  • трясця.

"Тож лаятися теж треба грамотно. Але найліпше, коли словниковий запас настільки багатий, що вистачає культурних слів для вираження будь-якої емоції. Ось і все", — наголосив Авраменко.

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Водночас філологиня, викладачка та авторка навчальних матеріалів на платформі Є-мова Оксана Гордійчук зазначила, що першочергово під впливом емоцій люди вживають вигуки, яких в українській мові є безліч. Наприклад, "отакої" або "дзуськи" можна сказати, коли хочемо когось спинити або припинити якусь дію. Для раптових неприємних випадків можна використовувати такі слова:

  • ой лишенько!
  • халепа;
  • а хоч тобі!
  • хай йому грець!
  • ось тобі й маєш!

Нагадаємо, що Авраменко дав поради, як перейти на українську мову. Вони особливо будуть корисні тим, хто живе в російськомовній родині або сім'ї, яка послуговується суржиком.

Також мовознавець розповів про неологізми, народжені війною. За його словами, ці слова виникли після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

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