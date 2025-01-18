Александр Авраменко объяснил, как ругаться на украинском языке

Как заменить "блин" — 5 вариаций брани на украинском от Авраменко
Часто от украинцев можно услышать русское жаргонное слово "блин", которое преследует цель передать огорчение. Это ругательство не стоит тянуть в украинский язык, а тем более переводить на "млинець", ведь его можно заменить на как минимум пять соответствий.
Об этом рассказал языковед Александр Авраменко, передает Телеграф.
Как ругаться на украинском языке
Языковед объяснил, что удивление, огорчение или досаду можно передать украинскими словами. В частности, речь идет о таких:
- чорт;
- до біса;
- грець;
- дідько;
- трясця.
"Поэтому ругаться тоже надо грамотно. Но лучше всего, когда словарный запас настолько богат, что хватает культурных слов для выражения любой эмоции. Вот и все", — подчеркнул Авраменко.
Как выразить удивление на украинском
В то же время филолог, преподаватель и автор учебных материалов на платформе Є-мова Оксана Гордийчук отметила, что в первую очередь под влиянием эмоций люди употребляют восклицания, которых в украинском языке множество. Например, "отакої" или "дзуськи" можно сказать, когда хотим кого-то остановить или прекратить какое-то действие. Для внезапных неприятных случаев можно использовать такие слова:
- ой лишенько!
- халепа;
- а хоч тобі!
- хай йому грець!
- ось тобі й маєш!
Напомним, что Авраменко дал советы, как перейти на украинский язык. Они особенно будут полезны тем, кто живет в русскоязычной семье или семье, которая пользуется суржиком.
Также языковед рассказал о неологизмах, рожденных войной. По его словам, эти слова возникли после полномасштабного вторжения России в 2022 году.
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