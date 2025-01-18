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Как заменить "блин" — 5 вариаций брани на украинском от Авраменко

18 января 2025 18:24
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Александр Авраменко объяснил, как ругаться на украинском языке
Языковед Александр Авраменко. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Часто от украинцев можно услышать русское жаргонное слово "блин", которое преследует цель передать огорчение. Это ругательство не стоит тянуть в украинский язык, а тем более переводить на "млинець", ведь его можно заменить на как минимум пять соответствий.

Об этом рассказал языковед Александр Авраменко, передает Телеграф.

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Как ругаться на украинском языке

Языковед объяснил, что удивление, огорчение или досаду можно передать украинскими словами. В частности, речь идет о таких:

  • чорт;
  • до біса;
  • грець;
  • дідько;
  • трясця.

"Поэтому ругаться тоже надо грамотно. Но лучше всего, когда словарный запас настолько богат, что хватает культурных слов для выражения любой эмоции. Вот и все", — подчеркнул Авраменко.

Как выразить удивление на украинском

В то же время филолог, преподаватель и автор учебных материалов на платформе Є-мова Оксана Гордийчук отметила, что в первую очередь под влиянием эмоций люди употребляют восклицания, которых в украинском языке множество. Например, "отакої" или  "дзуськи" можно сказать, когда хотим кого-то остановить или прекратить какое-то действие. Для внезапных неприятных случаев можно использовать такие слова:

  • ой лишенько!
  • халепа;
  • а хоч тобі!
  • хай йому грець!
  • ось тобі й маєш!

Напомним, что Авраменко дал советы, как перейти на украинский язык. Они особенно будут полезны тем, кто живет в русскоязычной семье или семье, которая пользуется суржиком.

Также языковед рассказал о неологизмах, рожденных войной. По его словам, эти слова возникли после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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