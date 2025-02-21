Какие слова могут произнести только украинцы — иностранцы сломают язык

Ребенок с украинским флагом. Иллюстративное фото: Shutterstock

Сегодня в Украине и мире празднуют Международный день родного языка. Отметим, что наш язык богат на необычные слова, которые делают его уникальным, и есть ряд слов, которые не смогут произнести иностранцы.

Об этом сообщает ресурс "Рух за мову".

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На платформе "Рух за мову" представлена подборка из двадцати украинских слов, значение которых знакомо только носителям нашего языка. Это самобытные выражения, не имеющие прямых аналогов ни в одной другой языковой системе мира. В этот перечень вошли следующие слова:

вештатися — бесцельно блуждать или ходить туда-сюда без конкретной цели;

— бесцельно блуждать или ходить туда-сюда без конкретной цели; духмяний — с приятным, насыщенным ароматом, который хорошо ощущается;

— с приятным, насыщенным ароматом, который хорошо ощущается; кмітливий — умный и изобретательный, способный быстро соображать;

— умный и изобретательный, способный быстро соображать; непереливки — так говорят о человеке, который оказался в сложной ситуации или испытывает трудности;

— так говорят о человеке, который оказался в сложной ситуации или испытывает трудности; обценьки — инструмент с изогнутыми концами, который используют для вытягивания гвоздей;

— инструмент с изогнутыми концами, который используют для вытягивания гвоздей; пасіювати — сердиться, гневаться или проявлять раздражение;

— сердиться, гневаться или проявлять раздражение; пуцьвірінок — маленький, еще безобидный птенец. Также нежное обращение к ребенку;

— маленький, еще безобидный птенец. Также нежное обращение к ребенку; телепень — человек неуклюжий, невнимательный или не слишком сообразительный;

— человек неуклюжий, невнимательный или не слишком сообразительный; теревенити — вести долгие, часто бессмысленные разговоры; болтать;

— вести долгие, часто бессмысленные разговоры; болтать; філіжанка — чашка, кружка;

— чашка, кружка; вирій — место, куда на зиму улетают птицы, преимущественно теплые края;

— место, куда на зиму улетают птицы, преимущественно теплые края; добродій — человек, бескорыстно помогающий другим;

— человек, бескорыстно помогающий другим; залізниця — специально обустроенная дорога с рельсами для движения поездов;

— специально обустроенная дорога с рельсами для движения поездов; книгарня — магазин, в котором продают книги;

— магазин, в котором продают книги; кохати — испытывать глубокую любовь или нежную привязанность к кому-то или чему-то;

— испытывать глубокую любовь или нежную привязанность к кому-то или чему-то; митець — творческий человек, который занимается искусством;

— творческий человек, который занимается искусством; нівроку — слово, означающее положительную оценку: "неплохо", "вполне хорошо";

— слово, означающее положительную оценку: "неплохо", "вполне хорошо"; олія — растительный жир в жидком виде, также краска на основе такого вещества;

— растительный жир в жидком виде, также краска на основе такого вещества; обіруч — одновременное использование обеих рук, с обеих сторон;

— одновременное использование обеих рук, с обеих сторон; шахівниця — доска, размеченная для игры в шахматы.

Напомним, мы писали, что языковед Александр Авраменко рассказал, как в украинском языке заменить русское слово "блин". В частности, в нашем языке есть как минимум пять соответствующих слов.

Также мы сообщали, какие слова знает не каждый украинец.