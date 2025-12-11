Чим замінити слово "типу" в українській мові — найкращі варіанти

Дівчина пише у зошиті. Фото: Freepik

Багато хто звик говорити слово "типу" й навіть не задумується про те, що насправді такий варіант в українській мові вживати неправильно. Це слово-паразит, яке можна замінити красивішими і цікавішими варіантами.

Про це розповіла доцентка, кандидатка філологічних наук Олеся Сулима для УНІАН.

Чим замінити слово "типу"

Слово "типу" дуже поширене. Його часто можна почути від тих, хто намагається описати щось чи пояснити власну думку. Однак, як наголошує мовознавиця, такий вираз є калькою з російської мови. Саме тому його варто уникати та замінити українськими відповідниками.

Для порівняння та подібності Сулима радить використовувати слова "на кшталт" чи "на зразок". Вони підійдуть до різних мовних стилів та зможуть не менш влучно підкреслити пояснення, наприклад, "Я б хотіла послухати щось на кшталт пісень Тіни Кароль". Крім того, у тому ж самому значенні можна вживати також слово "навзір". Однак це більш розмовний варіант.

Якщо ж ви хочете використати слово "типу" для об'єднання речень, уточнення виразу чи вираження ймовірності події, то варто замінити його такими відповідниками:

"ніби";

"буцім";

"буцімто";

"мовляв".

Наприклад, "Я почуваюся так, буцім і не спала зовсім" або "Мені відмовили у гранті, мовляв, бізнес-план потрібно вдосконалити". Такі слова стилістично марковані, тож Сулима радить вживати їх у неофіційному мовленні — розмовному чи художньому стилях.

