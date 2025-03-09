Які слова в українській мові вигадали письменники

Письменник Пантелеймон Куліш. Фото: відкриті джерела

В українській мові існує велика кількість слів, які походять з літератури й були вигадані поетами та письменниками. Йдеться про такі слова, як "мрія" та "світогляд".

Про це пише OBOZ.UA.

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Неологізми в українській мові

Авторські неологізми — це слова, які вигадали письменники у своїй творчості через брак наявних мовних засобів для точної передачі образів у своїх творах. З часом вони проникли у побутове вживання та поширилися серед українців.

Іван Котляревський у своїй поемі "Енеїда" ввів слова "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися". А Павло Тичина — вигадав слова "бистрозір", "акордитися", "весніти", "віковіччя" та "дрібнота".

Михайло Старицький дав слову "мрія" сучасне значення та вигадав слова "незагойний", "завзяття", "байдужість", "темрява", "привабливий", "потужний", а також "передчасний".

Іван Франко вперше використав слова "чинник", "недвижно", "невпинний", "отвір", "привід", "припис", "пречудовий", "проблиск", "поступ", "прямовисно", "свідоцтво" та "привид". А Леся Українка створила в нашій мові лексеми "провесна", "промінь" та "невідборонно".

Пантелеймон Куліш додав до сучасного словника слова "вабити", "зграя", "злочинець", "несвідомий", "покора", "послуга", "почуття" та "рівність". А Іван Нечуй-Левицький збагатив нашу мову словами "світогляд", "стосунок", "перепона", "квітник", "вигукування" та "сміливість".

Марко Вовчок є автором слів "красень", "легкодухий", "намір", "питання" та "струмінь", а Леонід Глібов — "бурмотати" та "пожовкнути".

Крім того, одна з найголовніших постатей української літератури, Тарас Шевченко є автором низки лексем — "вогняний", "фортеця", "знищити", "почимчикувати", "передмова" та "післямова".

За його творами дослідник історії української літературної мови Іван Огієнко упорядкував "Граматико-стилістичний словник Шевченкової мови", до якого увійшла низка слів:

вештатися — блукати, бродити;

зараннє — рано-вранці;

ненька — мати;

ослона — завіса;

уродливий — красивий, вродливий;

лиштва — вишивка прямою гладдю;

ледащо — ледар;

вичуняти — одужати;

шкандибати — кульгати;

либонь — мабуть;

цуратися — уникати.

Раніше ми писали про українські слова, які важко вимовити російськомовним через особливості фонетики.

Також у матеріалі йшлося про неологізми, які в українській мові з'явилися завдяки творчості письменників.