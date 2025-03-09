Які слова в українській мові вигадали письменники

Сучасні слова, які вигадали письменники — перелік
В українській мові існує велика кількість слів, які походять з літератури й були вигадані поетами та письменниками. Йдеться про такі слова, як "мрія" та "світогляд".
Про це пише OBOZ.UA.
Неологізми в українській мові
Авторські неологізми — це слова, які вигадали письменники у своїй творчості через брак наявних мовних засобів для точної передачі образів у своїх творах. З часом вони проникли у побутове вживання та поширилися серед українців.
Іван Котляревський у своїй поемі "Енеїда" ввів слова "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися". А Павло Тичина — вигадав слова "бистрозір", "акордитися", "весніти", "віковіччя" та "дрібнота".
Михайло Старицький дав слову "мрія" сучасне значення та вигадав слова "незагойний", "завзяття", "байдужість", "темрява", "привабливий", "потужний", а також "передчасний".
Іван Франко вперше використав слова "чинник", "недвижно", "невпинний", "отвір", "привід", "припис", "пречудовий", "проблиск", "поступ", "прямовисно", "свідоцтво" та "привид". А Леся Українка створила в нашій мові лексеми "провесна", "промінь" та "невідборонно".
Пантелеймон Куліш додав до сучасного словника слова "вабити", "зграя", "злочинець", "несвідомий", "покора", "послуга", "почуття" та "рівність". А Іван Нечуй-Левицький збагатив нашу мову словами "світогляд", "стосунок", "перепона", "квітник", "вигукування" та "сміливість".
Марко Вовчок є автором слів "красень", "легкодухий", "намір", "питання" та "струмінь", а Леонід Глібов — "бурмотати" та "пожовкнути".
Крім того, одна з найголовніших постатей української літератури, Тарас Шевченко є автором низки лексем — "вогняний", "фортеця", "знищити", "почимчикувати", "передмова" та "післямова".
За його творами дослідник історії української літературної мови Іван Огієнко упорядкував "Граматико-стилістичний словник Шевченкової мови", до якого увійшла низка слів:
- вештатися — блукати, бродити;
- зараннє — рано-вранці;
- ненька — мати;
- ослона — завіса;
- уродливий — красивий, вродливий;
- лиштва — вишивка прямою гладдю;
- ледащо — ледар;
- вичуняти — одужати;
- шкандибати — кульгати;
- либонь — мабуть;
- цуратися — уникати.
Раніше ми писали про українські слова, які важко вимовити російськомовним через особливості фонетики.
Також у матеріалі йшлося про неологізми, які в українській мові з'явилися завдяки творчості письменників.
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