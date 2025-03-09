Какие слова в украинском языке придумали писатели

Писатель Пантелеймон Кулиш. Фото: открытые источники

В украинском языке существует большое количество слов, которые происходят из литературы и были придуманы поэтами и писателями. Речь идет о таких словах, как "мрія" и "світогляд".

Об этом пишет OBOZ.UA.

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Неологизмы в украинском языке

Авторские неологизмы — это слова, которые придумали писатели в своем творчестве из-за нехватки имеющихся языковых средств для точной передачи образов в своих произведениях. Со временем они проникли в бытовое употребление и распространились среди украинцев.

Иван Котляревский в своей поэме "Энеида" ввел слова "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися". А Павел Тычина — придумал слова "бистрозір", "акордитися", "весніти", "віковіччя" и "дрібнота".

Михаил Старицкий дал слову "мрія" современное значение и придумал слова "незагойний", "завзяття", "байдужість", "темрява", "привабливий", "потужний", а также "передчасний".

Иван Франко впервые использовал слова "чинник", "недвижно", "невпинний", "отвір", "привід", "припис", "пречудовий", "проблиск", "поступ", "прямовисно", "свідоцтво" и "привид". А Леся Украинка создала в нашем языке лексемы "провесна", "промінь" и "невідборонно".

Пантелеймон Кулиш добавил в современный словарь слова "вабити", "зграя", "злочинець", "несвідомий", "покора", "послуга", "почуття" и "рівність". А Иван Нечуй-Левицкий обогатил наш язык словами "світогляд", "стосунок", "перепона", "квітник", "вигукування" и "сміливість".

Марко Вовчок является автором слов "красень", "легкодухий", "намір", "питання" и "струмінь", а Леонид Глебов — "бурмотати" и "пожовкнути".

Кроме того, одна из главных фигур украинской литературы, Тарас Шевченко является автором ряда лексем — "вогняний", "фортеця", "знищити", "почимчикувати", "передмова" и "післямова".

По его произведениям исследователь истории украинского литературного языка Иван Огиенко упорядочил "Граматико-стилистический словарь языка Шевченко", в который вошел ряд слов:

вештатися — блуждать, бродить;

зараннє — рано утром;

ненька — мать;

ослона — занавес;

уродливой — красивый;

лиштва — вышивка прямой гладью;

ледащо — лентяй;

вичуняти — выздороветь;

шкандибати — хромать;

либонь — возможно;

цуратися — избегать.

Ранее мы писали об украинских словах, которые трудно произнести русскоязычным из-за особенностей фонетики.

Также в материале речь шла о неологизмах, которые в украинском языке появились благодаря творчеству писателей.